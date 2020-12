Orbán Viktor: maradnak a szigorítások január 11-ig

Maradnak a szigorítások január 11-ig - jelentette be Orbán Viktor kormányfő Facebook-oldalán.

Egy hónap telt el a kijárási tilalom óta, a koronavírussal továbbra is harcban állunk, a kórházainkban a betegekkel küzdenek az orvosok és az ápolók, az iskolákban a pedagógusok pedig azért küzdenek, hogy a gyermekek szülei megmenthessék a munkahelyeiket - mondta a kormányfő, aki ezért mind az orvosoknak és ápolóknak, mind a pedagógusoknak köszönetet mondott.

Két hete indult a célzott, tömeges tesztelés, múlt héten már a legtöbbet tesztelő országok közé tartozott Magyarország. Orbán Viktor elmondta: a tesztelésen túl több konzultációt is folytatott járványügyi szakemberekkel, professzorokkal, tudósokkal, hogy megkérdezze, fenntartsuk-e a a szigorú intézkedéseket. A válasz egyöntetű volt, fenn kell tartani a szigorú intézkedéseket.

Szigor kell, mert karácsony jövőre is lesz, most az a fontos, hogy mi is legyünk - fogalmazott a miniszterelnök.

Ma hajnalban az operatív döntött ennek megfelelően döntött arról, hogy a jelenlegi intézkedések újabb 1 hónapig meghosszabbodnak, azaz január 11-ig maradnak, tehát marad az este 8 és reggel 5 közötti kijárási tilalom.

Hogy szenteste tehetünk-e kivétel, majd csak december 21-én dönthetjük el. Az viszont biztos, hogy nem lesz kivétel december 31-én, szilveszteri bulikat, utcabálokat nem lehet tartani - tette hozzá a kormányfő.

A megoldás a vakcina ami most már belátható távolságban van - hangsúlyozta Orbán Viktor. A regisztráció holnap indul, mindenki jelentkezhet. Mindenkivel tárgyalunk, csak az számít, hogy minél gyorsabban és biztonságosabban juthassunk vakcinához - mondta a kormányfő, arra kérve mindenkit, hogy addig is tartsuk be a szabályokat.