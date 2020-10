Orbán Viktor: még egy-két hónap és kezdhetjük vágni a centit

Jövő év május-június-július körül lehet Magyarországon vakcina a koronavírus ellen, azaz eddig kell valahogy kibírnia a lakosságnak - deült ki Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggeli, Kossuth Rádiónak adott interjújából. A miniszterelnök nem számít arra, hogy a következő három hétben olyan intézkedésre kerüljön sor, hogy műtéteket kelljen elhalasztani.

A következő néhány hónap lesz az igazán fontos tapasztalatokat hozó időszak - mondta Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth Rádiónak adott interjújában a magyar gazdaság helyzetéről.

A miniszterlnök szerint a magyarországi védekezésben az egészségügyi válasz arra irányult, hogy lesz második hullám, mint ahogy az lenni szokott, ezért a nyarat arra használták fel, hogy felkészítsék az országot a második hullámra.

Orbán Viktor szerint a következő év közepére lehet vakcina, a járványból kifelé megyünk, egy-két hónap és kezdhetjük vágni a centit. A miniszterelnök úgy vélte, hogy május-június-júliusig kell még kibírni, véleménye szerint ugyanis ekkor juthatunk majd vakcinához.

A potenciális lezárásokkal kapcsolatos kérdésre válaszolva most is kiemelte, hogy "Magyarország a legjobban védekező országok között volt" tavasszal, illetve a miniszterelnök úgy vélte, hogy "ha egyszer sikerült győzni, akkor másodjára is sikerül". Ez a miniszterelnök szerint azt jelenti, hogy a kórházaink, mentőseink, orvosaink bírják a terhelést, amíg jön a vakcina. Az a cél, hogy minél később jöjjön el az a pillanat, hogy műtéteket kelljen elhalasztani. Jelenleg 3 hétre látnak előre és ilyen döntésre a következő három hétben nem kerül sor, legalábbis ilyen nincs az asztalán jelenleg.

További részletek hamarosan...