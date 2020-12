Orbán Viktor nagy bejelentést tesz ma, erre számíthatunk

Orbán Viktor szombat délelőtt jelenti be az újabb gazdaságvédelmi akciótervét - írja a Telex. A tavasszal még azt mondta, hogy a cél az, hogy legalább annyi munkahelyet teremtsenek, amennyi megszűnik a válságban.

Még péntek reggeli rádiónterjújában ígérte meg a miniszterelnök, hogy szombaton délelőtt jelentik be a kormány újabb gazdaságvédelmi intézkedéseit - eleveníti fel a portál. Ebben a kormányfő arról beszélt, hogy "idén kis karácsony lesz". A 25-26-i rokonlátogatásról le kell mondani, ha nagykarácsonyozás lenne, ártanánk annak, akit szeretünk. Érjük be a kiskarácsonnyal, talán húsvétkor, vagy a következő karácsonykor megülhetjük a szokásos nagy családi ünnepeket.

A szentestére vonatkozó járványügyi szabályokról a hétfői kormányülésen döntenek.

Tavasszal az első hullám alatt már voltak gazdaságvédelmi intézkedések, azok a következőkből álltak:

Először is a vállalkozások és a magánszemélyek szerdai napig felvett hiteleinek tőke- és kamatfizetési kötelezettségét felfüggesztik az év végéig.

A rövid lejáratú vállalkozói hiteleket június 30-ig meghosszabbítják.

A csütörtöktől felvett fogyasztói hitelek THM-jét a jegybanki alapkamat plusz 5 százalékában maximalizálják.

Segítséget nyújtanak a leginkább sújtott szektoroknak - a turizmusnak, a vendéglátásnak, a taxisoknak, a kulturális szolgáltatásoknak és a sportnak. A munkáltatók járulékfizetési kötelezettségét ideiglenesen teljes egészében elengedik, a munkavállalók járulékfizetését is jelentősen lecsökkentik, az egészségügyi hozzájárulási díj a törvényi minimumra csökkent.

A kritikus szektorokban nem lehet a bérleti díjakat megemelni és a szerződéseket felmondani.

A kata (kisadózó vállalkozók tételes adója) szerint adózó taxisok átalány szerinti adózását felfüggesztik június 30-ig.

A turizmusfejlesztési hozzájárulást sem kell megfizetniük ebben az időszakban.

Változtatnak a munkáltatók-munkavállalók viszonyán, rugalmasabb munkavállalói szerződési szabályokról döntöttek, hogy könnyebb legyen a felek közötti egyeztetés - erről több részletet nem árult el.

Vélhetően most is hasonló lépéseket jelenthet be a miniszterelnök. Arra kisebb az esély, hogy közvetlen pénzügyi támogatást kapjanak a magyarok, pedig 90 százalék szerint karácsony előtt a kormánynak kellett volna rezsiutalványt, vagy készpénzt adnia a háztartásoknak.