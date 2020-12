Orbán Viktor nem hátrál ki a jogállamisági vétóból

Csütörtök este Magyarország egyedül maradt az Európai Unió következő hétéves költségvetésének és helyreállítási alapjának kifizetésének feltételül szabott jogállamisági mechanizmus megvétózásával. Lengyelország jelezte, hogy kész elfogadni a feltételeket, ha megfelelő garanciákat kap, ezért volt érdekes, hogy szokásos péntek reggeli interjújában Orbán Viktor magyar miniszterelnök milyen utat jelöl ki az ügyben. A kormányfő viszont eltántoríthatatlan, viszont Lengyelország még nem fogadta el a javaslatot. A Szájer-botrány kapcsán azt mondta, szerinte az lehet nyomásgyakorlás, de szerinte nincs kapcsolat az ügyek között.

A lengyelek nem fordultak meg, ha nem mi a németeknek mi azt javasoltuk, hogy a kettőt ne tárgyaljuk együtt. Erről állapodtunk meg Lengyelországgal. Nekünk ez a megoldás továbbra is, Magyarország ragaszkodik ahhoz, hogy a két dolgot külön kell tárgyalni

- nyilatkozta a lengyelek fordulatáról a miniszterelnök, aki jelezte, hogy csak a jogi garanciákban, márpedig a lengyelek feltétele is az, hogy egy külön dokumentumban ezeket fixálják. Arról, hogy a magyar tárgyalási stratégia majd erre mehet rá, már a vétó utáni napokban részletesen megírtuk. Az viszont meglepő, hogy Lengyelország önállóan lépett erre az útra.

Orbán szerint ez logikus is, mert politikai, elvi, nézetbeli különbségeket nem lehet gazdasági kérdésekkel egybe kötni.

Az a megoldás, amit a lengyel miniszterelnök-helyettes jelentett be tegnap este, a gyakorlatban nem fog működni és átmenni" - véli a miniszterelnök, aki szerint a jogállamisági mechanizmus arról szól, hogy a nem befogadáspárti országokra erőltessék a migránsok befogadását. Korábban, amikor a magyar kormány lehetséges tárgyalási stratégiájáról írt a Napi.hu a vétóról szóló vitában, ezt az érvrendszert mondták a leggyakrabban a fideszes forrásaink, vagyis külön passzust akarnak beépíteni a mechanizmusba, amely ezt kiveszi a jogállamisági kritériumok közül, igaz, a dokumentumnak eleve nem része a migráció.

Az elmúlt napokban feszültebb lett a kormánypártok viszonya a brüsszeli és a néppárti vezetőkkel. Erre példa a Deutsch Tamás ellen indult kizárási eljárás is. Ennek kapcsán a Kossuth Rádión folytatott interjúban a kormányfő azt mondta, hogy Manfred Weber frakcióvezetővel egyre nehezebb közös nevezőre jutni, mert a politikus azt mondta, hogy ha "Magyarországon jogállam van, akkor fogadja el a kormány a feltételrendszert", de "mi nem vagyunk hülyék, látjuk, mire megy ki a játék", ami a miniszterelnök szerint egyértelműen a migráció ráerőltetése az országra.

Szájer József EP-képviselő és Fidesz-alapító héten kipattant botrányára is kitért, mi szerint "elképzelhetőnek" tartja, hogy ez része a vétóvita nyomásgyakorlásának, de szerinte nincs kapcsolat a gazdasági vita és a napvilágra került szexbotrány és bukás között.

A helyreállítási alap és az új hétéves költségvetés kapcsán egy másik magyar aggályt is megemlített. Orbán Viktor szerint ugyanis nem jó, hogy a tagállamok hitelt akarnak felvenni, amit közösen törlesztenek majd: "ha tehetném, Magyarország ebben nem venne részt" - fogalmazott. Kockázatosnak tartja, ha egy tagállam fizetésképtelenné válik, akkor a többieknek kell helyettük állni a költségeket. "Ez egy szolidaritási gesztus, a nálunk rosszabb helyzetben lévő tagállamok felé, ezért fogadjuk el" - ismertette álláspontját, és szerinte most a vétó és a jogállamisági vita azon pontját nem értik Brüsszelben, hogy az erőltetett Magyarország elleni támadás miatt kerülnek nehezebb helyzetbe a déli tagállamok, akiket a járvány és a válság is jobban súlyt.

"Őmiattuk nem lesz pénz, nem mi miattunk" - mondta a miniszterelnök a konfliktusról, mert szerinte a jogállamisági feltételt elváró tagállamok rontják a rászoruló országok helyzetét, nem az ellenálló magyar-lengyel tandem.