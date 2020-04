Orbán Viktor: szerdán dönt arról a kormány, hogy mi lesz a húsvéttal

Szerdán dönt arról a kormány, hogy mi lesz a húsvéttal - mondta Orbán Viktor a miniszterelnök a közrádióban pénteken. Szombat érkezik a járványügyi, jövő kedden pedig a gazdaságvédelmi akcióterv.

Huszonhárom napja hirdettük ki a veszélyhelyzetet, azóta csak ezzel foglalkozom. Az orvosaink kiválóak, az ápolók állják a helyüket, kötésig állnak a munkában. Mindenkinek nehéz most - mondta Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggeli interjújában az Infostart.hu beszámolója szerint. Most még az elején vagyunk, a nagy roham még előttünk van, erre készülünk most fel - fogalmazott a kormányfő.

A koronavírus-járvány miatti, jelenleg érvényes kijárási korlátozások nagyszombatig (április 11.) érvényesek. A kormány szerdáig meglátja, húsvétkor mit lehet tenni az érvényben lévő kijárási korlátozással. Húsvét után egy olyan rendszert kell szerinte megalkotni, ami a vakcina kifejlesztéséig tart - tette hozzá Orbán.

Szavai szerint "ismeretlen ellenséggel állunk szemben", de vannak olyan emberek, akiknek le kell győzni a félelmüket, "én ilyen emberekkel dolgozom együtt". A félelmüket legyőző emberek közé tartoznak a papok, a rendőrök, az orvosok.

Szombaton a kormány járványügyi akciótervet fog bejelenteni, érkezik egy "járványügyi alap" és 500 ezer forintnyi pluszjuttatást kapnak az egészségügyi dolgozók még ebben az évben - jelentette be a politikus.

A munkahelyek megtartásáról elmondta, ezt a válságot "kaptuk a nyakunkba", de "mi nem védekezni akarunk, hanem támadni". A célok nem változtak, csak "máshogyan kell őket elérni", de a segély alapú gazdasághoz nem fog Magyarország visszatérni.

A jövő kedden érkezik a gazdaságvédelmi akcióterv, amelynek egyik alapja a munkahelymegőrzés, a másik a munkahelyteremtés lesz.

Annyi munkahelyet akarunk teremteni, amennyit a vírus elpusztít.

A büdzsé átalakításával kapcsolatban azt mondta, "egyedül sosem lehetsz elég okos", így segítséget kér, konzultál, hetek óta folyik a 2020-as és a 2021-es költségvetés átírása, de most egy akciótervre van szükség leginkább, amivel hétfőre kész lesznek, kedden bejelentik.