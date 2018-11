Orbán Viktor szerint újabb válság közeleg

Orbán Viktor miniszterelnök szerint nagy esély van egy újabb válságra. A kormányfő megígérte, hogy Magyarország mostantól csak keleti devizában bocsát ki devizakötvényt.

Orbán Viktor miniszterelnök és Matolcsy György jegybankelnök szerint is egy újabb válság közelít felénk - ez derült ki a Kína és a kelet-közép-európai országok jegybankelnökeinek részvételével zajló 16+1 csúcstalálkozón. Abban is egyetértettek, hogy a nemzeti kormányok és jegybankok együttműködése ma elengedhetetlen, mert csak együtt tudják kivédeni a válsághelyzeteket.

"A dollár már ma sincs egyedül a placcon, a világ nem csak politikailag, hanem pénzügyileg is diverzifikáltabb lesz, mint volt. A jüannal nekünk is számolni kell, nem véletlen, hogy mi is bocsátottunk ki jüan kötvényeket, és még fogunk is. Ha bocsátunk még ki külföldi kötvényt, Kelet felé fogunk tekinteni" - mondta Orbán Viktor a privátbankar.hu és az mfor.hu tudósítása szerint. A hvg.hu pedig emlékeztetett: az elmúlt években a devizakötvény-kibocsátások többségét a hagyományos nagy devizákban, dollárban, euróban, jenben bocsátotta ki Magyarország és csak kis részét jüanban.

Egy újabb válság nem zárható ki Orbán szerint, sőt: a kezei közé kerülő elemzések 70-30 arányban beszélnek egy újabb válság bekövetkeztéről - nem egy 2008-as méretű, annál kisebb, de jelentős válságról. Ennek kapcsán az mfor.hu szerint megemlítette: a jegybankok szerepe is megváltozik az új világrendben - még ha "életveszélyes dolog" is erről egy miniszterelnöknek beszélni. A kormányfő szerint a legnagyobb ajándék, amit a kormányok adni tudnak a jegybankoknak, az a politikai stabilitás: nagyobb kilengésektől mentes politikai atmoszférát kell teremteni, hogy a gazdaság is stabilan tudjon működni. Orbán Viktor szerint Közép-Európának nincs oka panaszra ebben a tekintetben: stabil hely, mentes a nagyobb kilengésektől és diplomáciai botrányoktól

Matolcsy György szerint pedig fontos a legutóbbi pénzügyi-gazdasági válság tanulságait is levonni. "Helytelen volt az a feltételezés, hogy válság nem következhet be újra. Fontos tanulság, hogy minden kormány és központi bank felkészüljön a szűk esztendőkre is. Jól fel kell készülni egy olyan jövőre, amiben előfordulnak a pénzügyi-gazdasági válságok" - mondta az MNB elnöke. Matolcsy arról is beszélt: bár definíció és törvény szerint is fontos a jegybankok függetlensége, a válságkezelésben fontos, hogy a kormányzat és a központi bank között stratégiai együttműködés jöjjön létre.

Ji Kang, a kínai jegybank (People's Bank of China - PBOC) kormányzója pedig a számokat sorolta: a két régió között évente 10 százalék felett nő a kereskedelmi forgalom, tavaly 68 milliárd dollárt tett ki. A növekedés minden más bilaterális kereskedelmi kapcsolatnál gyorsabb. Kína már 10 milliárd dollár értékben fektetett be a térségben, a régiós országok pedig 1,5 milliárd dollár befektetést eszközöltek Kínában.

