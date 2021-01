Orbán Viktor: teljes adókedvezményt adna a fiataloknak a kormány

Minden 25 év alatti fiatalt mentesítenének a jövedelemadótól, valamint más egyéb terhektől - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök pénteki rádióinterjújában.

2022. január 1-től a kormány azt tervezi, hogy teljes adókedvezményt ad a 25 évesnél fiatalabb magyaroknak - hangzott el a miniszterelnök a szokásos heti interjújában. Szerinte így esély lesz arra, hogy egy fiatal így a saját lábára álljon. A cél az, hogy 2022. január 1-től ez a rendszer már éljen, amivel a nyugdíjasok mellett a fiatalok is mankót kapnak.

Úgy látja, hogy ez kulcs lehet abban, hogy a családalapítás előtt segítsék a 25 év alattiakat, tisztesen megélhessenek, utána pedig a családi kedvezmények, támogatások - mint a babaváróhitel vagy a csok - segítheti őket a haladásban. Viszont az egyértelműen nem derült ki a mostani bejelentésből, hogy ez csak szja-mentességet jelentene, mint a 4 gyerekes nők esetében, vagy más járulékok megfizetése alól is kimentik a fiatalokat.

Egyelőre Novák Katalin családügyi miniszter elemzi, hogy mivel is járna ez a program, de a cél az, hogy jövő januártól ez már élő rendszer legyen. A költségvetési hatások kapcsán Orbán Viktor azt mondta, hogy most úgy becsülik, hogy a teljes jövedelemadómentesség 130 milliárdba fog kerülni, ami nem nagy ár, hogy a fiataloknak is segítsenek.