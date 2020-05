Orbán Viktor újra megszólalt

A rendkívüli jogrend a legjobb döntés volt az elmúlt években - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban.

A legfontosabb az idő. Minden döntést a lehető legjobb pillanatban kell meghozni - mondta Orbán Viktor kormányfő miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Véleménye szerint belül maradtak az alkotmány keretein azzal, hogy rendeletekkel alkothat a kormány törvényt, a parlament megkerülésével, "ilyenkor akár órák is számítanak".

Júniustól azonban már nem alkothat a kormány olyan rendeletet, amely helyett törvényt kell alkotni. Azt mondják a professzorok és a tanácsadók, hogy ősszel visszatérhet egy járványhullám, az pedig nem érhet minket úgy, ahogy az első ért. Ezt hívjuk járványügyi készültségnek - idézte a miniszterelnök szavait az Infostart.hu.

Fel kell készülni arra is, hogy egyes helyeken most is nőhet a fertőzöttek száma, ezért arra utasította az operatív törzset, hogy jöjjön létre egy bevetési egység ennek kivédésére. Megerősítette azt is, bővítik az országos tisztifőorvos jogköreit.

Az is kiderült az interjúból, hogy péntek délután újabb nemzeti konzultáció indul, amelynek témája a koronavírus, a járvány kezelése és a gazdaság újraindítása és a "második Soros-terv".

A politikus az uniós kárenyhítő csomagról is elmondta a véleményét. Szavai szerint nem utasítja el ezt azonnal, hanem azt javasolja, hogy ezt alaposan tanulmányozzák át, annál is inkább, mert a javaslatnak része egy pénzosztás is, igaz, "abszurd és perverz" módon.

Orbán Viktor úgy látja, a magyar gazdaság válságkezelése a 2010-es mintát követi, "ami egyszer már bevált".

Fantasztikus 2021-es évünk lehet - mondta a kormányfő , utalva arra, hogy benyújtották az új költségvetést. Van valamennyi bizonytalanság, de "ezért művészet a politika". De szerinte a költségvetés megalapozott, ha végigcsinálják, nemcsak jó, fantasztikus évünk lehet - idézte a szavait a Hvg.hu.