Orbán Viktor válaszolt néhány kínos kérdésre - sok minden szóba került

A családvédelmi akciótervben a tízmilliós asszonyhitel nem jelent kockázatot a bankoknak, de lesz hitelbírálat is - jelentette be Orbán Viktor kormányfő.

Egyelőre még az is kérdés, hogy napirenden lesz-e egyáltalán a március 20-i EPP-frakcióülésen a Fidesz néppárti tagsága, mert ez "jelenleg még teljesen nyílt a dolog" - mondta Orbán Viktor kormányfő, aki öt újságírót látott vendégül a nőnap alkalmából az Azonnali.hu beszámolója szerint. Hogy mi lesz a Fidesz sorsa, arra egy olasz mondást idézve azt mondta: hagyjunk valami helyet az életnek.

Az ominózus kormányplakátokról úgy vélekedett: "Muppet-show" jellegűek, de szerinte a tájékoztató kampányra mindenképpen szükség volt, amivel kapcsolatban gondolta, hogy "nagy vita" lesz.

Soros Györgyről pedig azt mondta, a "komcsi rendszer összedöntése" nélküle nehezen ment volna, tehát Soros jót is csinált, de ez nem menti fel a jelenlegi tevékenysége alól, az pedig egy veszélyes játszma, hogy az Orbán-kormány a felszínre kényszeríti a Soros-szervezeteket, amelyekből a tudomása szerint 67 van Magyarországon - derül ki a Hvg.hu írásából.

És hogy Soros György személye nélkül működne-e a hálózata? A politikus erre úgy válaszolt: nem tudja, hogy működik a szervezetek irányítása, de arra büszke, hogy a Fidesz és a kormány struktúrája sem személyfüggő, tehát ha a felesége nem engedné holnap dolgozni menni, akkor is működne a rendszer.

Orbán röviden beszélt a családvédelmi akciótervről is, azt mondta, a bankokkal nem egyeztettek előtte, de a tízmilliós összeg garantált hitel lesz, nem jelent kockázatot a bankoknak. "Ha az egyik nem adja, majd adja más" - mondta a miniszterelnök, aki szerint, lesz hitelbírálat is. A kormányfő egyelőre nem tudta megmondani, hány embert érint a csomag.

Szóba került az egészségügy helyzete is. Erről a kormányfő úgy vélekedik, hogy mindig lehet bírálni, de azt mondta, Kásler Miklós miniszter jó munkát végez, a várólisták érzékelhetően csökkentek, ahogy a sürgősségi ellátásban is érzékelhető a változás. Orbán egyúttal igazságtalannak tartja, hogy a nemzetközi adatsorokban nem számolják bele a paraszolvenciát annak vizsgálatakor, hogy egy ország GDP-arányosan mennyit fordít egészségügyre (ez azonban tévedés - a szerk.).

A Magyar Tudományos Akadémiával (MTA) kapcsolatos vita részben fals, de intelligens, ugyanakkor miután pénzről van szó, "fűtött" hangvételű is. Most, hogy Palkovics László miniszter végre nagy hatalmat kapott a területen, a kutatásokra mindenképpen több pénzt fognak fordítani, mint eddig. Nem a független szellemi életnek kell döntenie a költségvetési támogatásokról, hanem azoknak, akik a pénzért felelnek. Ugyanakkor a döntéshozatalba bevonják a hozzáértőket. "Én sem a saját fejem után megyek" - mondta Orbán Viktor. Szavai szerint az akadémia vagyona és bevétele csak az MTA-t illeti, hiszen ez alkotmányos védelem alatt áll, "mégiscsak egy polgári kormány vagyunk, ez a különbség a komcsik meg köztünk".

A beszélgetésen Mészáros Lőrinc gazdagodása is felmerült. Orbán eltolta magától azt, hogy mindez azért van, mert az ő jó barátja. Tréfálkozva meg is jegyezte, hogy míg Mészáros Lőrinc Alcsúton, ő Felcsúton gyerekeskedett, de azt nem cáfolta, hogy együtt futballoztak. Azon viszont nevetett, és azt mondta, "ez vicces", hogy szerepe lenne Mészáros Lőrinc meggazdagodásában - számolt be az ATV.hu.

A miniszterelnök szerint Magyarországon nincs oligarcharendszer, és baj is lenne, ha tér nyílna az erős vállalati csoportok lobbijának. Az üzletemberekkel kapcsolatban pedig leszögezte: senkinek a szegényedését vagy a meggazdagodását nem kívánja elősegíteni - írta az Azonnali.hu.

A kormányfő meglátása, hogy az elmúlt években a baloldali emberek is ugyanúgy gazdagodtak, mint a jobboldaliak. "Nyilván a sajtónak érdekesebb a jobboldali üzletemberek gazdagodása, de szerinte az ipart és a gazdaságot nem lehet pártalapon fejleszteni."

Arra a kérdésre, hogy megviselték-e a Simicska Lajossal történtek, visszakérdezett: "miért, mi történt vele?" Majd a Hvg.hu szerint azt mondta: olyan van az életben, hogy egy barátság megszűnik, és ők a választás óta sem beszéltek. "Akivel van közös dolgom, azzal beszélek, akivel nincs, annak sok sikert kívánok".

