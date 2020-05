Orbán vs. Karácsony - kiderült mit gondolnak az emberek a járvány elleni intézkedésekről

Publicus Intézet szerint szinte mindenki hallott a kötelező maszkhasználatról Budapesten és a nagy többség szerint sokkal több, tömeges tesztelésre volna szükség - utóbbit csak a fideszesek nem osztják. A kutatás rákérdezett egyebek mellett arra is, hogy Orbán Viktor vagy Karácsony Gergely főpolgármester intézkedései-e az emberségesebbek, szolgálják jobban az emberek érdekeit, és segítik a járvány megfékezését. Mit mondott a többség?

A Publicus Intézet a Népszava megbízásából április 27-30. között 1005 fő megkérdezésével a budapestiek körében készített reprezentatív közvéleménykutatásban vizsgálta a fővárosi lakosoknak az egyes helyi intézkedésekkel kapcsolatos véleményét.

A kutatásból kiderült, hogy lényegében az összes megkérdezett (98 százalék) hallott arról, hogy Budapesten egyes zárt helyeken, tömegközlekedésen, boltokban, piacokon, taxikban csak maszkkal, vagy sállal, kendővel eltakart arccal lehet lenni. Szinte minden válaszadó egyet is ért ezzel az intézkedéssel.

Mennyit kellene tesztelni?

Ami a tesztelés mennyiségét illeti. A megkérdezettek háromnegyede (75 százalék) szerint sokkal több, tömeges tesztelésre volna szükség, míg a válaszadók 18 százaléka gondolja úgy, hogy elegendő annyi tesztelés, amennyi eddig zajlott, és 1 százalék mondja azt, hogy ennyi tesztelés sem kellene.

A pártszimpatizánsok körében a Momentum és a DK szavazók (98 és 94 százalék) gondolják úgy, hogy több tesztelésre volna szükség. A fideszesek körében nagy a megosztottság, egyrészt ők gondolják a legkevésbé (42 százalék) hogy több tesztelésre lenne szükség, viszont ennek ellenkezőjét is hasonló, 45 százalékos arányban gondolják. A Publicus továbbá megjegyzi, hogy ez az egyetlen vizsgált társadalmi csoport, ahol minimálisan is, de kisebbségben van az a vélemény, hogy több tesztet kellene végezni.

Karácsony vs. Orbán?

A koronavírus-járvány kezelésében a fővárosban egy politikai vita is kibontakozott, amelynek a két főszereplője Orbán Viktor miniszterelnök és Karácsony Gergely főpolgármester. Ezzel kapcsolatban a megkérdezettek többsége inkább a főpolgármester kommunikációját és intézkedéseit érzik emberségesebbnek (52 vs. 36 százalék), szolgálják jobban az emberek érdekeit (52 vs. 36 százalék), és szolgálják a járvány megfékezését (48 vs. 39 százalék).

Ugyanakkor a többség szerint a miniszterelnök kommunikációja és intézkedései a határozottabbak (50 vs. 40 százalék), az intézkedések hatékonysága tekintetében pedig döntetlen született (44-44 százalék).

A véleményt a párthovatartozás határozza meg

A főpolgármester és a miniszterelnök kommunikációjának, intézkedéseinek hatékonyságának megítélésekor talán nem meglepő módon kiütközik a pártos törésvonal. Sőt, a Publicus megjegyzi, hogy más vizsgált társadalmi csoportban ilyen éles törésvonalat nem tapasztalnak. A döntetlen (44-44 százalék) eredmény ugyanis úgy áll elő, hogy a Fidesz szavazók 90 százaléka szerint a miniszterelnök, az ellenzéki szavazók 80 százaléka szerint a főpolgármester munkája a hatékonyabb, míg a bizonytalan szavazók esetében 36-39 százalék a megoszlás Karácsony Gergely javára.

Hasonló törésvonal látszik annak kapcsán is, hogy melyik vezető intézkedései, kommunikációja a határozottabb, míg más vizsgált társadalmi csoportban nem tapasztalnak a kutatók érdemi törésvonalat. E kérdésben tíz Fidesz szavazóból kilenc (89 százalék 8 ellenében) úgy gondolja, hogy a miniszterelnök a határozottabb, míg az ellenzéki szavazók háromnegyede (72 százalék 21 ellenében) látja úgy, hogy a főpolgármester a határozottabb. A bizonytalanok esetében 43-34 a megoszlás Orbán Viktor javára.

Amikor annak a megítélésére kerül sor, hogy a miniszterelnöknek vagy a főpolgármesternek a kommunikációja, intézkedései szolgálják-e jobban a járvány megfékezését, akkor is hasonló törésvonal látszik. A fideszesek 87 százaléka (10 százalék ellenében) érzi úgy, hogy a miniszterelnöké, míg az ellenzékieknél az ellenkező irányba hasonló arányban mozdul el a mérleg Karácsony Gergely javára (87 százalék 5 százalék ellenében). A bizonytalan szavazók körében 31-39 százalék a megoszlás Karácsony Gergely javára.

A felmérésből továbbá az is kiderül, hogy a panelben és a társasházakban élők körében - akiket általában drasztikusabban érintenek az intézkedések - többségben (49, és 52 százalék) vannak azok, aki szerint a főpolgármester munkája szolgálja jobban a járvány megfékezését, míg a kertes házban élők többsége (45 százalék 42 ellenében) szerint a miniszterelnök intézkedései.