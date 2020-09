Orbánnak ez is bejött - támogatásra talált legújabb ötlete

A kormány szeptember 1-el - néhány kivételtől eltekintve - lezárta Magyarország határait. Az intézkedés nem aratott osztatlan sikert, azonban úgy tűnik a magyarok többsége támogatja azt - legalábbis ez derült ki a Napi.hu számára a Pulzus Kutató által készített friss közvélemény-kutatásból.

Most már nehéz lenne tagadni, hogy a koronavírus-járvány második hulláma elérte Magyarországot is. Szerdán az aktív fertőzöttek száma elérte a 2100-at, amely magasabb a tavaszi csúcsnál is. A kormány úgy döntött, hogy lezárja az ország határait, a magyarok és - akár külföldi - családtagjaik karantén, vagy két, legalább 48 óra különbséggel elvégzett negatív PCR-teszt után mozoghatnak szabadon az országban.

A rendelet szerint a nem magyar állampolgárok személyforgalomban Magyarország területére nem léphetnek be. Ez alól felmentést csak a rendőrség adhat. Azóta a kormány ugyanakkor több kivételről döntött. A csehek, a lengyelek és a szlovákok például beléphetnek az országba ha van szállásfoglalásuk és egy 5 napnál nem régebbi PCR-tesztjük. Az Európai Szuperkupa döntőre is beengednek 6 ezer szurkolót, illetve van esély arra is, hogy a külföldi vadászok is hódolhatnak kedvtelésüknek a magyar vadászterületeken.

Eközben a szakemberek szerint sem lehet egyértelműen a külföldiekre és a nyaralókra hárítani a járvány hazai berobbanását. Röst Gergely, a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) matematikusa például úgy véli, hogy a behurcolt, illetve az azzal összefüggő esetek aránya már a 10 százalékot sem éri el, ugyanis a saját eseteink is növekedtek. Véleménye szerint ideje lenne most a belföldi terjedésre fókuszálni.

Szlávik János, a Dél-Pesti Centrumkórház infektológus főorvosa pedig arról beszélt, hogy a vírus keresett magának olyan csoportosulásokat, ahol könnyen tud terjedni. Ezek a gólyatáborok, az esküvők, a rendezvények, különböző sportesemények, templomi események, ahol sok fiatal, fertőzött ember át tudja adni egymásnak a vírust.

Az embereknek tetszik

Napi.hu számára a Pulzus Kutató által készített reprezentatív közvélemény-kutatásból az derül ki, hogy az emberek 21 százaléka szerint a határzár önmagában elegendő intézkedés, 40 százalék pedig úgy véli, hogy jó, de más lépésekre is szükség van. Összesen tehát 61 százalék támogatja a zárat.

Ezzel szemben 25 százalék vélekedik úgy, hogy a határzár nem javít a helyzeten, másra lenne szükség, 14 százalék pedig úgy ahogy van elutasít minden korlátozást.

Az intézkedés minden korosztály tetszését elnyerte, különösen a 18-39 évesekét (64 százalék), a 40-59 éveseknek ugyanakkor "csak" 57 százaléka, a 60 felettieknek pedig 60 százaléka ért egyet a határzárral. Érdekesség, hogy az idősek körében csak 10 százalék mondja azt, hogy semmilyen korlátozásra nincs szükség, ez érezhetően kevesebb, mint a fiatalabb korosztályok esetében.

Ez nem politika?

Hogy a határzár megítélése nem politikai kérdés, arra abból lehet következtetni, hogy az intézkedést Budapesten és a megyeszékhelyeken valamivel nagyobb arányban támogatják, mint a kisebb városokban és a községekben. Az pedig közismert, hogy a kormány támogatottsága a kisebb településeken erősebb.

Nincs jelentős különbség az iskolai végzettséget tekintve sem, bár a diplomások körében kiemelkedően sokan (51 százalék) vélekedtek úgy, hogy jó a határzár, de másra is szükség van. Körükben ugyanakkor a legkisebb azok aránya, akik szerint önmagában ez elegendő.

A nők inkább támogatják a zárat

A női válaszadók 64, míg a férfiak 56 százaléka támogatja a határzárat (önmagában és más intézkedésekkel együtt).