Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Óriás jegybanki csomagot jelentett be Matolcsy, íme a részletek

Öt fontos lépést jelentett be az MNB. Újraindul a Növekedési Hitelprogram akár negatív kamattal is kaphatnak a cégek kölcsönt. A bankok is több likviditáshoz jutnak, a jegybank még több vállalati kötvényt vásárol. Cikkünk frissül.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris tanácsa átfogó intézkedésekről döntött - jelentette be Matolcsy György az MNB elnöke a jegybank sajtótájékoztatóján. Az elmúlt tíz évben nagy sikert ért el a magyar gazdaságpolitika, ez veszélybe került a koronavírus miatt, ami megtámadta a családokat, a gazdaságot és a pénzügyeket is. Az MNB válasza erre az, hogy megerősíti Magyarország pénzügyi rendszerét. Itt a bejelentés: átvállalja a kormány a dolgozók kieső bérét, de feltételeket szab Újraindul a NHP Öt fontos intézkedést hozott a monetáris tanács. Az első, hogy újraindítják a Növekedési Hitelprogramot (NHP) NHP Hajrá néven, 1000 milliárd forint lesz a keret, amit kiegészítenek az NHP Fixből megmaradt 500 milliárdos kerettel. A program hiteleinek maximális futamidejét felemelték 20 évre, az igényelhető maximális összeget pedig 10 milliárd forintban határozták meg, vagyis már nem csak a kis méretű cégek vehetik igénybe. A korábbi tapasztalatok alapján lazítottak a felhasználási célokon, az összes korábbi célra igénybe lehet venni, nemcsak fejlesztésre, de forgóeszközre, bérek kifizetésére vagy hitelkiváltásra is fel lehet venni a hitelt. Az NHP Hajrában a bankok 4 százalékpontos kamattámogatást kapnak, a maximális kamat 2,5 százalékos lett, ez 6,5 százalékos maximális marzsot jelent a bankoknak. Az MNB azt szeretné, ha a verseny miatt minél alacsonyabb, akár negatív kamattal is adnák a hitelt. A rendkívüli kamattámogatás jövő év június 30-ig tart. A bankoknak két hét alatt el kell bírálniuk a cégek hitelkérelmeit. A forrást azok a bankok kapják meg, amelyek erre képesek. Így lesz pénzük a bankoknak hitelezni A tavaly indult Növekedési Kötvényprogram (NKP) feltételein is lazított a jegybank. A maximális futamidő 20 év lesz, és a jegybank akár 50 millárd forintot is vásárolhat egy-egy cég hitelpapírjaiból. Matolcsy becslése szerint 200 nagyvállalat vehet részt benne. A program kerete egyelőre nem bővül, de ha szükség lesz rá növelik a keretet. A jegybank 250 milliárd forintos osztalékot fizetett a költségvetésnek, erre az aranytartalékon keletkezett nyereség miatt volt lehetőség. A monetáris tanács arról is döntött, hogy 0 százalékos lesz a bankrendszer számára előírt tartalékráta, ezzel bővült a bankrendszer likviditása mintegy 250 milliárd forinttal. Összesen 1500 milliárd forinttal javították a bankrendszer pénzellátottságát, likviditását - mondta Matolcsy. A jegybanki intézkedések összesen a GDP 6 százalékát teszik ki mintegy 3 ezer milliárd forint értékben. A monetáris tanács a kamatfolyosót szimmetrikussá tette - mondta Nagy Márton alelnök a sajtótájékoztatón. Az egynapos fedezett hitel kamatát 1,85 százalékosra emelték, vagyis a kamatfolyosó szélesebb lett. Az egynapos betétet -0,05 százalékon tartják. Az MNB emellett eszközvásárlási programot hirdet majd állampapírokra, ennek részleteit a következő hetekben dolgozzák ki. A jelzáloglevél-vásárlási program is újraindul, 150-300 milliárd forintnyi jelzáloglevelet bocsáthatnak ki a bankok az idén, ebben is tud segíteni az MNB. Az MNB nem folytatja a bankrendszerből a likviditás kiszorítását, mert ez fölöslegessé vált. Hétfőkön swap-piaci tender lesz, szerdán fedezett hitelternder, csütörtökön pedig egynapos betéti tenderek leszenk a bankok számára - mondta Nagy Márton. Stabilak a pénzügyi piacok Ma a pénzügyi intézmények stabilabbak, erősebbek, mint 2008-ban vagy korábban - mondta Kandrács Csaba alelnök. A bankok tőkésítettsége kiváló, a nem teljesítő hitelek aránya alacsony, a szabályok pedig elég szigorúak ahhoz, hogy ne épülhessenek fel kockázatos állományok. A minősített fogyasztóbarát lakáshitel-szerződések száma 80 ezer fölött van, az emberek többsége biztonságos, kiszámítható hitelt vesz fel. Lesz jövőre fogyasztóbarát személyi kölcsön is. A biztosítók is jól állnak, a pénztári szektor is stabil. A jegybank biztonságos működést vár el a piaci szereplőktől, ha lehet, akkor elektronikus csatornákon keresztül kiszolgálva az ügyfeleket.Kandrács szerint minden feltétel adott ahhoz, hogy a válság után a pénzügyi piacok újra fellendüljenek, amit az MNB támogatni fog minden eszközzel. Patai Mihály alelnök az azonnali fizetési rendszer sikereiről beszélt: technikai értelemben és ügyfélélmény terén is jól vizsgázott a rendszer. Az átutalások 99 százaléka 5 másodperc alatt lezajlott, sőt 92 százalék 2 másodperc alatt végbe ment. Az átutalások harmada a banki szünetekben, hétvégén, éjjel történt. A jövőben számos fejlesztés, applikáció várható, ami még tovább javítja az ügyfélélményt. Jön az új 20 forintos "A jegybankok szerepe a világban megváltozott" - mondta Patai. A világ legnagyobb jegybankjai az elmúlt tíz évben megötszörözték a mérlegfőösszegüket, amivel a gazdaságot támogatták. Korábban bírálták a jegybankokat, hogy miért támogatják a gazdaságpolitikát, ma már ezt senki sem kérdőjelezi meg, a gazdaságot a jegybankok és a fiskális döntéshozók együtt támogatják. Matolcsy bízik a jövőben - mondta a sajtótájékoztatón. A jegybank az idei évre növekedést prognosztizál továbbra is a kormány és a jegybank intézkedéseinek köszönhetően. Emellett új 20 forintos is lesz, amely a most frontvonalban álló egészségügyi dolgozóknak és helyt állóknak tiszteleg majd. Itt kaphat információt Magyarországon Ha kérdése van a koronavírussal kapcsolatban, hívja a Nemzeti Népegészségügyi Központot a 06-80-277-455-ös és a 06-80-277-456-os számon. Az információs vonal a hét minden napján 24 órában elérhető, mobil- és vezetékes telefonról is tárcsázható. A vonalakon szakemberek adnak információt az új koronavírusról. A fertőzésről folyamatosan frissülő információk a koronavirus.gov.hu nnk.gov.hu A fertőzésről folyamatosan frissülő információk avagy azweboldalon érhetők el. A koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs e-mailes elérhetősége: koronavirus@bm.gov.hu . A levelekre a központ a lehető legrövidebb időn belül ellenőrzött, hiteles választ küld.