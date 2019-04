Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Óriási félelmek a nyugdíj körül - már a magyarok felét érinti

A magyar lakosság elenyésző, mindössze 8 százaléka tervez a következő 4-5 évben nyugdíj célra félretenni, mindeközben a társadalom felét továbbra is az élethosszig tartó munka réme tartja rettegésben – derült ki az OTP öngondoskodási indexből. A fiatalok egy része azonban már tudatosan készül az aktív munkával töltött évek utáni időszakra, de van még hová fejlődni a nyugdíj célú öngondoskodás kérdésében.

A magyar társadalom mindössze 8 százaléka tervez anyagi tartalékot képezni a következő 4-5 évben gyermekeik, unokáik számára - világít rá a felmérés. Hasonló a helyzet a nyugdíjas évekre való előtakarékoskodással is, a válaszadók szintén mindössze 8 százaléka gondol arra, hogy rövidtávon tesz az anyagilag kiegyensúlyozottabb nyugdíjas évei érdekében.

Holott az időskorral szembeni elvárások igencsak negatív képet rajzolnak a társadalom fejében. Az OTP Nyugdíjpénztár által végzett reprezentatív kutatás szerint az aktív korú lakosság 48 százaléka kimondottan küzdelmesnek, vagy kilátástalannak tartja az átlag magyar nyugdíjas helyzetét. A fiatalabb Y generáció - a jelenlegi húszon- és harmincévesek - sem gondolkozik pozitívabban az idősekkel kapcsolatban, az ebbe a korcsoportba tartozó megkérdezettek 56 százaléka vélekedik ugyanígy. A fiatalok többsége az elképzeléseik szerint nem éppen kecsegtető jövő elkerülése érdekében az élethosszig tartó munka gondolatával igyekszik megbékélni.

Vannak azonban közöttük olyanok, akik már sokkal tudatosabban gondolkodnak a saját nyugdíjas korukról, mint az átlagember. Az Y generáció tagjai közül megkérdezettek mintegy fele (47 százalék) úgy gondolja, hogy már huszonéves koruk elején érdemes elkezdeniük a nyugdíj célú öngondoskodást, míg az összes aktív korú megkérdezett mindössze 38 százaléka gondolkodik hasonlóképp. És egyre többen vannak azok, akik már konkrét lépéseket tesznek a boldog nyugdíjas évek irányába.

Az OTP Nyugdíjpénztárhoz 2018-ban újonnan belépő tagok közül a huszonéves korosztály képviseltette magát a legnagyobb számban. A legnépesebb halmaz a 28 éves fiatalokból tevődik össze, akik közül tavaly közel 200-an léptek be az ország legnépesebb nyugdíjpénztárához.

A nyugdíjas évek lehetőséget teremtenek az olyan vágyak, tervek megvalósítására, amelyekre a munkával töltött évek alatt nem jutott időnk, alkalmunk. Amikor erre az időszakra gondolunk, a pihenés, a családdal, barátokkal töltött minőségi idő jut eszünkbe, az azonban, hogy anyagilag is felkészültek legyünk, amikor ez az életszakasz eljön, sokaknál hátrasorolódik a fontossági listán. A nyugdíjaskor nem az életpálya végét kell, hogy jelentse, ahhoz azonban, hogy a nyugdíjálom valóra válhasson nem érdemes átaludni az aktív éveket. Egyre több fiatal tervezi tudatosan a jövőjét hosszabb távon is és bízunk benne, hogy ez a tendencia továbbra is megmarad - mondta Horpácsi Krisztina, az OTP Nyugdíjpénztár ügyfélkapcsolati és szolgáltatási főosztályvezetője.