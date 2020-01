Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Óriási gazdasági pörgést vár idén az elemző

A Takarékbank 3,7 százalékról 4 százalékra emelte az idei GDP-növekedési előrejelzését. Minden területen jól alakulnak a számok, idén az infláció és a nemzetközi gazdasági folyamatok ellenére 5 százalékkal nőhetnek a reálbérek. A forintgyengülésnek nincs érdemi oka, a kamatszintek közötti különbség adja meg a terepet a befektetői nyerészkedésnek.

Az átlagosnak tekinthető idei 3,5 százalékos várakozással szemben jóval magasabb, 4 százalékos növekedést vár idén a magyar gazdaságban a Takarékbank. Suppan Gergely, a pénzintézet vezető elemzője szerint a 2019-es adat is kiugró, 5 százalékos szint körül alakult.

A bank értékelésének alapja, hogy az adatok szerint érdemben gyorsult az ipari termelés növekedése, szintén gyorsult a kiskereskedelmi forgalom növekedése, ezzel szemben - részben az egy évvel ezelőtti kimagasló bázis miatt - lassult az építőipar növekedése, amely azonban így is dinamikusan nőtt. A bérek emelkedése mellett jelentősen növekedett a fogyasztás, a beruházások ha lassabb ütemben is, de nőnek, miközben a külkereskedelmi egyenleg is javította az összképet.

A legtöbb előrejelzés hihetetlenül pesszimista, nem látom, hogy miért.

- mondta Suppan, aki szerint rendkívül erős belső alapok mellett a külső tényezők fogják vissza a magyar folyamatokat, ezek javulása csak többletet jelent. A gyenge német növekedés, - ami leginkább az iparban csapódik le Magyarországon - nem fogja vissza a növekedést. Ha legnagyobb kereskedelmi partnerünk gyártószektora is magára talál, az annyival jobb helyzetet jelent az itt működő termelőcégeknek.

A Takarékbankban 2021-ben várnak átmenti lassulást, utána megint élénkülés lesz 2022-re, 2023-ra, akkorra azonban elkészülnek az új nagyberuházások. Sorban jönnek a döntések az újabb működőtőke beruházásokról, "úgy jön be az új FDI, ahogy a csövön befér" - mondta Suppan

Annyira jó minden, hogy gyengül a forint

A forintgyengülésnek semmilyen tényszerű alapja nincs - vélekedett az elemző. Az árfolyamesésnek Suppan szerint egyetlen oka épp az lehet, hogy az amúgy pozitív gazdasági folyamatok miatt nagyon alacsonyak a hazai kamatszintek szemben más országokkal, így sok spekulatív terület mutatkozik. Ezt ki is tudják használni az erre játszó befektetők, lévén a Magyar Nemzeti Bank (MNB) változatlanul nem akar komolyan beleavatkozni a devizapiac alkulásába.

Ilyen növekedési adatok és az adósságszint tendenciózus csökkenése mellett, amit Suppan a kormányzatinál is gyorsabbra vár, leesett az ország csődbiztosítási kockázata, 57 pont jelenleg a cds felárunk. Ez megfelel a lengyel szintnek.

Azonban ez Suppan szerint a reálgazdasági folyamatok szempontjából a forintárfolyam fenntartása, kockázatos játék a hazai jegybank részéről

Ha tovább gyengül a forint, annak jelentős inflációs kockázata lesz.

Mondta a Napi.hu kérdésére. Egyrészt a gyenge forint idővel beépül az amúgy is emelkedő élelmiszeripari árakba az importált nyersanyagok útján, másrészt a multi cégeknél dolgozók bérével sokkal nehezebb lesz az államnak lépést tartani a közszolgáltatások bérfejlesztésében.