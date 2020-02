Óriási változás jön: mától újra vény nélkül kapható az Algopyrin!

A legnépszerűbb magyarországi fájdalomcsillapító és a hatóanyagát tartalmazó másolatok közül 9 vált mától szabadon, azaz recept nélkül is kiadhatóvá a patikákban.

Az Algopyrin 2007 óta receptköteles volt, mától azonban ismét szabadon vásárolható a szer és a hatóanyagát tartalmazó kilenc másik termék - adta hírül a Népszava. Az erről szóló közlemény szerdán került ki a gyógyszerhatóság honlapjára.

Ez egy magyar fejlesztésű és gyártású termék, a márkanév is csak itthon van forgalomban. Európában a Sanofi valamennyi metamizol hatóanyagú készítménye vényköteles. Nálunk viszont már többször is volt szabadon megvásárolható státuszban. Először 1992-ig volt vényköteles, akkor azonban a kormány úgy döntött, hogy a nem támogatott és biztonságos gyógyszereket recept nélkül is meg lehet vásárolni a patikákban.

A szabad hozzáférést 2007-ben a gyógyszerpiac liberalizálásakor korlátozta ismét a gyógyszerhatóság. Magyarországon az Algopyrin ma is az egyik legkedveltebb fájdalomcsillapító, évente körülbelül 9 millió doboz fogy belőle.

Azóta viszont mind több hazai gyártó kezdte a hatóanyagát csökkentett hatáserősségben, más márkanéven forgalmazni. Ezek közül azokat, amelyek tablettáinak a hatáserőssége csak fele akkora volt, mint az eredeti Algopyriné, recept nélküli megvásárolhatóak voltak. Most ez a paletta bővült.

A metamizol régóta ismert és alkalmazott láz- és fájdalomcsillapító hatóanyag, amelynek az alkalmazására általában láz, valamint erősebb fájdalmak esetén kerül sor, elsősorban akkor, ha az egyéb láz- és fájdalomcsillapító szerek hatása nem megfelelőnek bizonyul.

Mivel nem támogatott gyógyszerről van szó, hiába van tehát ezentúl felírva receptre, az ára ugyanannyi, mintha vény nélkül vásárolná meg. Mától lehet tehát menni a patikákba, kérni a jól ismert patikaszert, akár vény nélkül is. Kérdéses azonban, hogy van-e készleten a patikában a keresett tablettákból, mert a gyógyszertáraknak a gyógyszer-nagykereskedőktől pillanatnyilag nem sikerül beszerezni Algopyrint - írta a hírről elsőként beszámoló Egészségkalauz.hu.