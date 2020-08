Óriásit ugrott itthon a regisztrált fertőzöttek száma - már 1138 aktív beteg van

132 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid-19), ezzel 5511 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma - írja a koronavírus.gov.hu

Az elhunytak száma változatlanul 614 fő, 3759-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 1138 fő.

78 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 7-en vannak lélegeztetőgépen.

Az új fertőzések száma már napok óta jelentősen növekszik itthon. Szerdán 73, csütörtökön 91 fővel nőtt a számuk.

Csütörtökön kiderült, hogy több kormánytag is részt vett egy partin Veszprém mellett. A házigazda Schaller-Baross mellett ott volt Gulyás Gergely miniszter és Orbán Balázs államtitkár is. Több más fideszes politikusról is bejelentették, hogy hatósági karanténba vonulnak. Ők Kovács Zoltán és Dömötör Csaba államtitkár, valamint Farkas Örs szóvivő. Egy másik kormánytag Varga Judit igazságügyi miniszter is érintett, az ő esetében vélhetően nem maga a rendezvény, hanem nem sokkal később valamelyik résztvevővel való találkozása lehetett a kiváltó ok.

A létszám alapján még könnyen lehet, hogy lesznek további karanténba kénszerülő politikusok. Viszont nincs köztük Orbán Viktor miniszterelnök, róla sajtófőnöke közölte, hogy nem érintett.

Karanténba kényszerült Dióssi Csaba, Dunakeszi fideszes polgármestere is.

Globálisan már 24 373 497 ember fertőződött meg a halálos áldozatok száma 830 518, a gyógyultaké pedig 15 937 019. Egy nappal korábban 24 178 133 fertőzöttet tartottak nyilván, a halálos áldozatok száma 825 711, a gyógyultaké pedig 15 796 308 volt a Johns Hopkins Egyetem adatai szerint.