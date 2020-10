Origo: a kormány szigorítja a maszkviselést, újabb helyeken lesz kötelező

Rendeletet fog kiadni a kormány a szabadtéri rendezvényekről és a sportrendezvényekről - írja az Origóra hivatkozva az MTI.

Az állami hírügynökség összefoglalója szerint a portál információi szerint a kormány rendeletet fog kiadni arról, hogy kötelező lesz a szabadtéri rendezvényeken, a sportrendezvényeken is a maszkviselet. Ha ez elmarad, a rendezőt megbüntetik, és azt is, aki nem hordja.

A lépés azért is meglepő lehet, mert Magyarországon az első hullám alatt, amikor jelentős szigorításokat vezettek be, a szabadtéri maszkviselést nem írták elő. Helyette akkor volt vásárlási idősáv a nyugdíjasoknak a boltokban, korlátozták a vendéglátóhelyek nyitvatartását. Az éttermekben, kocsmákban most sem lesz kötelező a maszkhordás, korlátozott létszámú rendezvények eddig itt is megtarthatók voltak.

A legfrissebb adatok szerint 2032 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid-19), ezzel 52 212 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Az aktív fertőzöttek száma - szerdához képest 1637-tel - 35 653-ra emelkedett. Jelenleg 2132 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 197-en vannak lélegeztetőgépen. A vírus okozta betegségben elhunyt 46 beteg, a járvány halálos áldozatainak száma így 1305-re emelkedett. Eddig összesen 15 254-en lábaltak ki a betegségből.