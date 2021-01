Orosz vakcina: a szakértők nemleges javaslata ellenére adta ki az engedélyt a magyar hatóság

A gyógyszerészeti hatóság által felkért szakértők az elérhető adatok alapján nem javasolták az orosz vakcina engedélyeztetését - írja a 444.hu.

Fontos adatok hiánya, illetve ellentmondásossága miatt az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) által felkért külsős szakértők nem javasolták a Szputnyik vakcina engedélyezését a múlt keddi egyeztetésen - értesült a 444. hu és a Telex. A külsős szakértők kifogásaik ellenére, másnap az Origón megjelent hírből értesültek arról, hogy a Szputnyik megkapta az engedélyt. Ezután több tag is úgy döntött, hogy nem vesz részt a jövőben a tanács munkájában - írja a 444.hu.

Az OGYÉI-től a portál megkeresésére azt írták, hogy a kérdésben megfogalmazott állításokat nem tudják megerősíteni. "Tájékoztatni szeretnénk, hogy az engedélyezési folyamat a nemzetközi normáknak megfelelően történt, hatóságunk ugyanakkor a szakértői bizottságokban folyó munka részleteit, a szigorú titoktartási előírások következtében nem oszthatja meg a nyilvánossággal".

Titoktartási nyilatkozat köti a külsős szakértőket is, még a testület tagjainak a neve sem publikus.

Az OGYÉI azt is írta, hogy "a Szputnyik V vakcinát jelenleg az NNK szakértői vizsgálják. Az OGYÉI - az NNK szakvéleményének függvényében - támogatja a Szputnyik V vakcina felhasználását".

Váratlan húzás

Az orosz vakcinát múlt szerdán, némileg váratlanul engedélyezte az OGYÉI, hiszen Szijjártó Péter is azt mondta, hogy a szakértők még kint vannak üzemlátogatáson Oroszországban, és konzultációkat folytatnak. Az OGYÉI főigazgatója, Szentiványi Mátyás az engedélyeztetés után azt nyilatkozta a Magyar Hírlapnak, hogy rekordidő alatt, a megszokott 210 nap helyett bő két hónap alatt, megfeszített munkával vizsgálták a Szputnyik V-t. Átnézték a vaskos dossziét, videókonferenciát tartottak, helyszíni szemlén is részt vettek - emlékeztet a portál. "Összességé­ben elmondható, sok kérdést tettünk föl - s ha nem feleltek volna rá, akkor most nem számolhatnánk be arról, hogy lezártuk az érintett vakcina vizsgálatát" - mondta Szentiványi, elismerve, hogy "az úgynevezett fázis-3-as vizsgálatnak hiányzott egy közbülső riportja, de aztán ezt pótolták, illetve minőségi kérdésünk is akadt, amire szintúgy megnyugtató módon feleltek".

A portál információi szerint a meglévő adatok sem adtak választ a külsős szakértők minden kérdésére. Az OGYÉI másnap kiadta az engedélyt.

Együttműködés keretében vizsgálják majd

Az oltást még nem kezdik el, sőt annak a háromezer adagnak a vizsgálatára sem került sor, amely decemberben érkezett az országba, s amelyről Müller Cecília országos tisztifőorvos azt mondta, hogy tudományos együttműködés keretében fogják vizsgálni. Az operatív törzs mai tájékoztatóján a tisztifőorvos megerősítette, a Szijjártó Péter által pénteken aláírt megállapodásban szereplő kétmillió adag vakcina - ami 30-60-90 napos ritmusban fog majd érkezni - minden gyártási tételét ellenőrizni fogják az NNK-ban. Hogy hány ilyen tétel lesz, azt még nem lehet tudni.

Az orosz vakcinával szembeni bizalmatlanságot eddig két fő ok táplálta, az egyik, hogy már a klinikai vizsgálat harmadik fázisa előtt széles körben alkalmazták, illetve az azóta lefolytatott vizsgálat eredményeit nem publikálták, azok nem hozzáférhetők.