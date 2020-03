Őrület, ami a patikákban megy, ötvenmilliós országban vesznek annyi gyógyszert, mint most nálunk

Tízmilliós országként annyi gyógyszert vásárolunk, mint egy 50 milliós országban. A patikusok már azon versengenek, hogy ki milyen hosszú vásárlói blokkot tud prezentálni. Az eddigi rekord egy több mint másfél méteres blokk - értesült a 24.hu.

Több mint egy hete tart a gyógyszerfelvásárlási láz, ami jelentősen megnehezítette a gyógyszerhez jutást. Jellemzően a vényköteles szív- és érrendszeri gyógyszerből szeretnének felhalmozni több hónapra, de kelendőek a vitaminok (főleg a C és a D) is. Előfordul, hogy csak a sokadik gyógyszertárban, vagy sehol nem kapjuk meg, amit szeretnénk - számol be a portál a tapasztalatokról.

Egy vidéki nagyvárosban például nem lehetett egy bizonyos vérnyomáscsökkentőhöz jutni, sőt, a helyettesítőjéhez sem, ráadásul azt sem tudták megmondani, mikor lesz újra elérhető. Kapós a fájdalom- és lázcsillapító, főképp a paracetamol hatóanyagúakat. Egy korábbi hír szerint ugyanis az ibuprofén árthat a koronavírusos betegeknek, ám ezt később a WHO és az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet is cáfolta.

Roham indul a veszélyhelyzet kihirdetése után

A Hungaropharma Zrt. korábban már rendszerint délutánra szállított, most előfordulhat, hogy akár 2-3 napot is várni kell a készítményekre.

A PHOENIX Pharmánál a kiszállított gyógyszerek volumene több mint duplájára nőtt, a rendelésállományuk ugrásszerű növekedése miatt ritkultak a szállításaik. A nagy roham a veszélyhelyzet kihirdetése után kezdődött a portálnak nyilatkozó patikusok szerint.

A cég vezérigazgatója, Kaló Tamás szerint akkor fog normalizálódni a helyzet, ha a lakosság elhiszi, hogy nem kell hónapokra előre megvásárolni a gyógyszereket. A 24.hu-nak kiemelte, hogy folyamatosan rendelnek és kapják is az árut a gyógyszergyártóktól a kimenő forgalommal párhuzamosan.

Ezért nincs gyógyszer a patikákban

Gyógyszerészek, nagykereskedők és patikusok is azon a véleményen vannak, hogy az akadozó ellátás legfőbb oka az, hogy a betegek három hónapra szóló recepttel érkeznek a patikába, amit több helyen nem tudnak kiszolgálni.

Ezt háziorvosi oldalról kell szabályozni, ők viszont érthető módon a betegek megnyugtatása érdekében inkább háromhavi gyógyszert írnak fel a pácienseknek.

A csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely arról beszélt, hogy bizonyos készítményeknél indokolt lenne korlátozni, hogy egy ember mennyi gyógyszert vásárolhat. A korlátozás alternatívája lehet az is, ha az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT) a patikában dolgozók láthatnák, hogy a receptet kiváltani akaró beteg mikor és mennyi gyógyszert váltott ki korábban.

Kaló Tamás azt elismerte, hogy szájmaszkok és kézfertőtlenítők terén nem jó a helyzet, s noha mindent megtesznek a maszkok és védőfelszerelések ellátásának biztosításáért, de ez jelenleg komoly nehézséget okoz. A kézfertőtlenítők terén valamennyire jobb a helyzet, de ezek beszerzése is nagyon nehéz jelenleg.