Őrület, mit szív be, ha a Duna-parton sétál

Jelentősen meghaladja az egészségügyi határértéket a nitrogén-dioxid szintje a Duna budapesti partjain. A légszennyezettséget két hete mérik az a Hang aktivistái a Greenpeace eszközeivel, a kampányban részt vesz a Levegő Munkacsoport - írja a 444.hu.

Magyarországon csak a nitrogén-dioxidhoz évente 1500 halálesetet köt az Európai Környezetvédelmi Ügynökség. De ezek a vegyületek kisebb részecskékké alakulnak át, ami további egészségkárosodást okoz - hívta fel a figyelmet a helyzet súlyosságára Simon Gergely a Greenpeace vegyianyag-szakértője a portál beszámolója szerint.

Ugyan a mérések teljes körű laboratóriumi értékelésére még várni kell, de az már most is látszik, hogy nitrogén-dioxidból többször is az egészségügyi határérték másfélszeresét mutatták a műszerek.

A dunai szmogot főként az okozza, hogy a hatalmas hajóforgalomban nagy számban vesznek részt elavult, mérgező kipufogógázt kibocsátó személyszállító hajók. A BKK és a magántulajdonban álló kisebb városnéző hajók mellett jelentős szennyezést okoznak a szállodahajók is éjjel-nappal működő dízelgenerátoraikkal, valamint a szállodahajókat kiszolgáló, járó motorú turistabuszok is sokat rontanak a környék levegőjén.

Simon Gergely szerint elfogadhatatlan, hogy a parton és a környező utcákban is szinte folyamatosan olyan a levegő, mint egy forgalmas közlekedési csomópontban, például a Blaha Lujza téren, ahol két többsávos út találkozik.

A helyzet javítása érdekében az aHang oldalán petíció indult "Tiszta levegőt a Duna-partokon is: radikálisan csökkentsék a hajóforgalom okozta levegő- és zajszennyezést!" címmel amiben a kampány szervezői azonnali cselekvésre szólítják fel a közlekedésért felelős Innovációs és technológiai Minisztériumot és a Fővárosi Önkormányzatot.