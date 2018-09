Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Összeomlás előtt a Honvédkórház sürgősségi centruma? - itt az újabb levél

Orvosnevek helyett kérdőjelek tömege tűnik szembe a Honvédkórház sürgősségi centrumának (SBO) szeptemberi beosztásáról. A hiány miatt olyan orvosokat vezényelnek az SBO-ra, akiknek fogalmuk sincs az életveszélyes állapotú betegek ellátásáról. A kórház az SBO összes szakdolgozójának is tartozik, sokszor több, mint százezer forinttal - derül ki egy újabb, Indexnek küldött levélből.

A levél szerint előfordulhat, hogy például bőrgyógyász kezelhet aorta rupturás beteget. (Az aorta ruptura a verőér falának megrepedése, életveszélyes állapot.) - olvasható a portál cikkében.

A portálnak nyilatkozó forrás elmondta, az önként vállalt túlmunka szerződés felmondása miatt szeptember közepétől sokkal kevesebb traumatológus fog majd ügyelni egy adott éjszaka: négy helyett egy vagy kettő." Ami oda vezet, hogy idővel a betegek nem lesznek ellátva. Állítása szerint most is "gyakran" elhalasztanak műtéteket, de a jövőben előfordulhat majd, hogy a törések operálása egy hétnél is tovább húzódhat, "ez pedig szövődményekhez fog vezetni".

Az aneszteziológusok hiánya miatt átlagosan két műtő nem fog működni.

Több műszakban sincs a fektetőben orvos, így a gyér intenzíves háttér miatt nem fogadhat a sürgősségi centrum olyan betegeket, akinek orvosi megfigyelésre van szüksége, például gépi lélegeztetett, újraélesztett, vagy vérző beteg.

A kórház az SBO összes szakdolgozójának is tartozik, sokszor több, mint százezer forinttal.

Fotó: Hornyák Dániel/Napi.hu