Oszkó Péter egyetért az iparűzési adó átszabásával

Az iparűzési adó az egyik, amelyik rossz irányba torzítja a hazai vállalati szektor fejlődését és bünteti az innovációt - véli Oszkó Péter volt pénzügyminiszter, aki a koronavírust egyszeri, átmeneti kihívásnak tartja.

A koronavírust egyszeri, átmeneti kihívásnak gondolom, még ha az abból kiinduló pánikhangulat általános piaci korrekciót is okozhat. Ez a korrekció azonban könnyen lehet csak időleges, a mi befektetési periódusunk pedig lényegesen hosszabb, tipikusan 4-5 éves, így néhány hónapos, akár fél vagy egy éves kilengések sem szükségszerűen érintik.

Okozhat ugyan a jelenség makrogazdasági szintű ingadozásokat, de a portfóliónkban szereplő cégek jellemzően nincsenek nagymértékben kitéve a makrogazdasági kilengéseknek. Inkább a saját, kisebb réspiacaikon működnek, és a vírus terjedése nem veszi vissza érdemben a teljesítményüket, ha a megoldásaik az adott piacon éppen előnyt, költségmegtakarítást vagy nagyobb hatékonyságot biztosítanak - mondta Oszkó Péter volt pénzügyminiszter, az Oxo-csoport alapítója a Növekedés.hu-nak adott interjúban.

A volt pénzügyér szerint az iparűzési adó (ipa) azokat bünteti, akik fejlesztenek, beruháznak, nagy számú munkaerőt foglalkoztatnak és ezzel minél magasabb hozzáadott értéket igyekeznek előállítani.

Demagógiának gondolom azt az állítást, hogy ez a multicégek adója, mert nem igaz: ez a magas hozzáadott-értéket előállító cégek adója, legyenek bármilyen méretűek. A hazai kis- és középvállalkozások közül is az viseli az aránytalanul nagy ipa-terheket, amely pont azt a feladatot vállalja fel, amivel a hazai gazdaságot igazán erősíteni lehet, mégpedig, hogy fejleszt, beruház és hazai forrású hozzáadott értéket igyekszik előállítani.

- mondta a Bajnai-komány egykori minisztere.

Nem kérdés, hogy az önkormányzatok bevételi forrásait megfelelő arányban biztosítani kell, de erre számos lehetőség adódik, ahogy adódott a múltban is, és nem lehet tabu, hogy akár az önkormányzatok bevételi forrásainak párhuzamos átalakításával egy olyan adónemhez hozzá lehessen nyúlni, amely évtizedek óta terheli a hazai gazdaság fejlődési lehetőségeit és irányát - fogalmazott Oszkó.

Az interjúban beszélt az újabb adócsökkentésekről is. Eszerint ha van még költségvetési mozgástér az adócsökkentésre, alapvetően olyan területen kell megtenni, amely a vállalkozások versenyképességét javítja, mint például az ipa átalakítása, eközben a belső fogyasztás dinamikáját is fenntartja, mint a lakossági adóterhek további csökkentése - itt az szja mellett szóba jöhet az áfa-terhek normalizálása is, esetleg további célzott kedvezményes áfa-kulcsok bevezetése.

Balogh Samu: ígéretet tett a kormány

Az iparűzési adóval kapcsolatban ígéretet kaptunk arra, hogy addig nem dönt a kormány, amíg a közös munkacsoport meg nem vizsgálja a fővárosi bevételek növelésének lehetőségeit - mondta Balogh Samu, Karácsony Gergely főpolgármester kabinetfőnöke a Népszavának.

Még nem látszik a folyamata vége. De ha a kormány valóban elvonja az adóbevételeket, akkor nem megbillen, hanem fel is borul a mérleg - tette hozzá a kabinetfőnök.