Osztatlan közös tulajdon: folytatódik a program

Jövő héten hétfőn, 2020. szeptember 21-én indul a földértékesítési program harmadik üteme, az Agrárminisztérium célja továbbra is az osztatlan közös földtulajdon felszámolása. A több mint 6300 ingatlanra bárki tehet vételi ajánlatot elektronikus úton, egészen október 21-ig.

MInt az Agrárminisztériumtól megtudtuk, az idén két ütemben meghirdetett, összesen több mint 15 500, 3 hektár alatti térmértékű ingatlan csaknem 60 százalékára volt érdeklődés. Az átlagos ajánlati ár közel 1 millió forint volt hektáronként. Az értékesítés első két ütemében 5550 hektárnyi területet értékesített a Magyar Állam, melyből több mint 5 milliárd forint bevétel keletkezett.

A harmadik ütemben, tekintettel a Nemzeti Földalapról szóló törvény egyes szakaszainak 2020. július elsején hatályba lépett változására, a Nemzeti Földügyi Központ (NFK) árverés mellőzésével, hirdetményes úton, 10 hektár térmértéket meg nem haladó földek értékesítésére jogosult. Tehát 2020. szeptember 21-én meghirdetésre kerül több, mint 1400, 3 és 10 hektár közötti földterület, mely térmértéke meghaladja a 7300 hektárt. Továbbá az első két ütemben nem értékesített, 3 hektár alatti földeket is újra közzéteszi az NFK, melyek esetében több mint 2300 hektárnyi, összesen 4800 ingatlan megvásárlására nyílik újból lehetőség.

A gazdáknak most is 30 napja lesz pályázni, egy egyszerű ügyfélkapus regisztrációt követően. Ahogy az első két ütemnél, most is a Magyar Állam fizeti az értékbecslés költségeit az 1 hektár alatti méretű földek esetében. Az ügyintézésnél törekszenek arra, hogy - megfelelve a kormány által elrendelt biztonsági előírásoknak -, a lehető legkevesebb személyes kontaktus mellett kínálják fel a magyar gazdáknak az állami földvásárlás lehetőségét. Az értékesítésre meghirdetett földek listája a www.nfk.gov.hu oldal mellett a www.kormany.hu oldalon is elérhető lesz, valamint az érintett települések önkormányzatainak honlapján is közzétételre kerül.