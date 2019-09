Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ötmilliárdos támogatást kap a fa- és széntüzelés

A fűtési szezontól függetlenül is emelkedik a tűzifa ára, a kormány idén is 180-200 ezer család fűtési számlájába száll be az erdészeteken keresztül.

A KSH adataiból úgy látszik, jó ideje drágul a tűzifa. Míg 2018 januárjában 100 kilogramm ára 3600 forint volt, decemberben már 3890 forint lett az ára, idén júliusban pedig 3960 forintra nőtt a tűzifa mázsánkénti ára. A Hellovidék.hu ennek nézett utána.

A portál szerint a drágulás ellenére is jó hír az érintetteknek, hogy folytatódik a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag-programja, melyre az ötezernél kisebb lélekszámú önkormányzatok pályázhattak. A települések számára a vissza nem térítendő költségvetési támogatás a tűzifa mellett lignit (barnakőszén) megvásárlására volt eddig igényelhető.

Idén erre a kormány ötmilliárd forintot biztosít: tűzifa vásárlására összesen 2106 önkormányzat kapott támogatást (keménylombos tűzifára 4,3 milliárd forint-, lágylombos tűzifa vásárlására pedig több mint 120 millió forint értékben) A korábbi tapasztalatok szerint ebből mintegy 180-200 ezer család akár több hónapra is elegendő tüzelőanyagát lehet biztosítani.

Az önkormányzatoknak a tűzifát a kormányhivatalok erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól kell megvásárolniuk, és 2020. február 17-ig szét is kell osztaniuk a rászorulók között.

A Hellovidék összegyűjtötte, jelenleg hol, mennyiért lehet különböző típusú tűzifát kapni, ez alapján a Bakonyerdő Zrt. adja a legjobb árajánlatot, a legdrágábbnak pedig Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt. kínálata mutatkozott.