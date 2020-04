Ötmillió forintos adóelengedés is igényelhető

Új adófinanszírozási könnyítések érhetők el a az április 21-én megjelent Magyar Közlönyben kihirdetett szabályok szerint. Többek között lehetőség van a vállalkozások adócsökkentésére is.

Akár ötmillió forint elengedését is lehet kérni a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (NAV), viszont ezt csak egyszer lehet megtenni egyetlen egy adónemben és maximum a fizetendő adó 20 százalékáig - emelte ki Jancsa-Pék Judit, a LeitnerLeitner vezető tanácsadója, partnere.

A koronavírus-járvány miatt bajba jutott vállalkozások számára újabb, speciális adókönnyítési lehetőségeket vezettek be. Mivel eddig - a magánszemélyekkel ellentétben - a vállalkozások bármily nehéz helyzetben sem kérhették jogszerűen adóik elengedését, óriási újdonság, hogy mostantól ez a lehetőség is nyitva áll előttük.

A kérelmet a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig lehet a NAV-nál előterjeszteni írásban, elektronikus úton beküldve. Ennek pozitív elbírálása esetén a fennálló adótartozást egy alkalommal, egy a kérelemben meghatározott adónemben, legfeljebb húsz százalékkal, de ötmillió forintot meg nem haladó összegben mérsékelheti az adóhatóság. Erre akkor van lehetőség, ha az adótartozás megfizetése a kérelmező gazdálkodási tevékenységét a veszélyhelyzetre visszavezethető okból ellehetetlenítené.

Az adómérséklésre irányuló eljárás illetékmentes és az ügyintézési határidő maximum tizenöt nap.

Az engedménynek azonban komoly feltételei vannak, mert a mérséklés után fennmaradó, azaz a kért adótartozás maradék 80 százalékának megfelelő összegre fizetési kedvezmény nem engedélyezhető. Azt azonnal meg kell fizetni, késedelem esetén kamat kerül rá, és végrehajtható.

Az automatikus adókönnyítés intézményét is kiterjesztették. Eddig ezzel csak a megbízható adózók élhettek 1,5 millió forintos adótartozásuk esetén. Az új szabályok szerint most már mindenki élhet a 12 havi részletfizetés vagy a hat havi pótlékmentes fizetési halasztás eszközével, amely mindegyik adófajtára kérhető, és 5 millió forintos tartozásig vehető igénybe. Újdonság, hogy a jelenlegi nehéz helyzetben, már a munkavállalótól levont járulékra és szja-ra is járhat a kedvezmény, amely lehetővé teszi, hogy a munkaadóknak most csak a nettó bért kelljen kigazdálkodnia.

Mivel ezek a könnyítések már nem szektorspecifikusak, nem függenek vállalkozási formától vagy cégmérettől, ezért valódi segítséget jelenthetnek minden olyan gazdasági szereplőnek, akiknek visszaesett a forgalma - véli a szakértő.