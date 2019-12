Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Otthon is csinálhat úgy, mint egy séf - melyik a legjobb lassú főző?

Az egyre divatosabb konyhai megoldást, a szuvidálást megkönnyítheti egy lassú főző, amelyek most egy nagyszabású nemzetközi teszten vettek részt. Jó hír, hogy már 6 ezer forintért van jó eredményt elérő edény.

A karácsonyi szezon indulásakor a Buksza (a Napi.hu szerkesztőségi blogja) bemutatta, hogy a különböző háztartási gépek, hogyan szerepeltek a Tudatos Vásárlók Egyesülete (TVE) nemzetközi szervezetekkel közösen készített tesztjén. Mivel gyakori és praktikus ajándék lehet például egy konyhai kisgép is, vásárláskor fontos szempont, hogy ne csak az árat tekintsük döntőnek, hanem a termék egyéb jellemzőit is illetve, hogy a család, vagy felhasználó igényeinek is a legmegfelelőbbet sikerüljön kiválasztani.

Az akkori terméklista egy új kategóriával egészült ki: sorra kerültek a lassú főzők is. Pár évvel ezelőtt inkább csak éttermekben lehetett rendelni szuvidált vagy konfitált fogásokat, amelyek közös jellemzője, hogy a lassan készülnek el, előbbinél pedig a vákuum segítségével készülnek az ételek.

Hazamegy az étterem

A lassú főzők a háztartásokba is bekerülhetnek és ezekkel könnyebb szuvidálni és konfitálni. A gépek programozhatóak, ezzel pedig időt lehet nyerni, nem kell állandóan a tűzhely mellett állni - a lassú főző elvégzi helyettünk a munkát. Másrészt segítség lehet azoknak, akik gyakran vásárolnak őstermelőtől például nyers marhahúst. Az ilyen hús főzési ideje például sokkal hosszabb, mint a bolti húsnak, sokkal több energiát és odafigyelést igényel, hogy a fogás puha és ízletes legyen.

A Tudatos Vásárlók Egyesülete most közzétette a lassú főzők nagyszabású tesztjét (fizetős tartalom), amelyben olyan gépek is szerepelnek, amelyek nem feltétlenül kaphatóak a magyar boltokban, de nemzetközi webáruházakban és Magyarországra is rendelhetőek. Egy kis böngészés után lehet kiválasztani az adott gépet és érdemes időben megrendelni ahhoz, hogy esetleg karácsonyi ajándék legyen belőle.

Miért kell fizetni a tesztekért? A Napi.hu szerkesztőségi blogja, a Buksza évek óta publikálja a Tudatos Vásárlók Egyesülete (TVE) által ismertetett, nemzetközi laboratóriumban végzett teszteket. Az elmúlt idősazkban több olvasó érdeklődött arról, hogy az adott cikkekből miért nem derül ki a tesztek konkrét eredménye, vagyis az, hogy pontosan melyik gép hányadik helyen végzett, melyik a legjobb, legolcsóbb stb. Ennek az az oka, hogy a tesztek megrendelőjének és jogtulajdonosának, a - Tudatos Vásárlók Egyesületével együttműködő - International Consumer Research and Testing Ltd.-nek (ICRT) ez az előírása. A gyártóktól független nemzetközi ICRT hálózata világszerte fizetős tesztekkel segít a vásárlóknak: egységesen kidolgozott módszertan és szempontrendszer alapján készíti a teszteket akkreditált laboratóriumokban. Egy-egy termékteszt nemzetközi szinten zajlik, amelyeket a Tudatos Vásárlók Egyesülete tesz magyarul is elérhetővé és az adott termékek magyarországi árát is publikálja, ha azok megtalálhatóak a piacon. A Napi.hu szerkesztőségi blogja, a Buksza pedig nem kap pénzt, jutalékot vagy egyéb juttatást a teszt készítőitől. Egy-egy tesztért kevesebb mint 2 ezer forintot kell fizetni, ez az összeg egy-egy háztartási gép árának töredéke, így, aki a független laboratóriumban vizsgált termékek közül szeretne a legjobbak közül választani és belefér a büdzsébe, azoknak érdemes a tesztet megnézniük a vásárlás előtt. A lassú főzők tesztjének eredményei itt érhetőek el (fizetős tartalom).

A tesztben előkelő helyen végeztek jellemzője hogy a bennük elkészült étel ízletes, hogy van melegen tartó funkciója és hogy könnyen kezelhetőek (például az edény és a fedő is betehető mosogatógépbe). A végeredmény szerint a nagyméretű, vagyis az 5 liternél nagyobb eszközök teljesítettek jól, ezek ára 18 ezer és 37 ezer forint között mozog. Az eredmény szerint az élmezőnyben többségében Morphy Richards lassúfőzők végeztek 18 ezer és 27 ezer forintos áraikkal, közöttük helyet harcolt ki a Crock-pot és Breville márkák terméke is.

A lista végére került termékek általában hátránya, hogy nem fér el bennük egészben egy sült csirke, illetve a teszt eredményei szerint ezekre jellemző volt, hogy könnyen karcolódtak, ízetlen ételt készítettek, könnyen átforrósodott a fogantyújuk. Akinek fontos szempont a kisebb méret, akár a tárolás miatt, akár, mert csak 1-2 fős a háztartás, azoknak jó hír, hogy van olyan 6 ezer forintos készülék, amelyik az összesített szempontok alapján jól szerepelt, míg ugyanebben a méretben a lista végén voltak 10 ezer forint körüliek is.

Vásárláskor érdemes arra figyelni, hogy a legtöbb lassú főzőnél a ténylegesen főzésre használható rész csak kétharmada a gyártó által feltüntetett űrtartalomnak, mert az edényt nem lehet színültig tölteni. Nagy családi vendégségekre történő főzéshez érdemes inkább 6 literes edényt venni, amely a gyakorlatban körülbelül 4,5 literesnek felel meg. Ezzel egy 6-8 fős társaságot is megvendégelhetünk egy egyszeri főzéssel.