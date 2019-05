Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ötvenmilliárdot fizet be az MNB a büdzsébe

A Magyar Nemzeti Bank 2018-as is nyereséges évet zárt, az eredmény 47,8 milliárd forint lett - adta hírül az MNB.

A tavalyi eredményben továbbra is meghatározó tétel volt a nettó kamat- és kamatjellegű eredmény (27,1 milliárd forint), ami a 2017-es nyereséghez képest is 16,4 milliárd forinttal javult. Ennek hátterében az önfinanszírozási programhoz kapcsolódó mérlegtételek, valamint a monetáris politikai intézkedések, illetve a devizatartalék-kezelésnek az eredményre gyakorolt kedvező hatása áll. A kamateredmény mellett - a korábbi évekhez hasonlóan - továbbra is pozitív maradt a realizált árfolyameredmény - közölte az MNB.

A jegybank igazgatóságának döntése értelmében az MNB a 2018-as nyereséggel kiegészített eredménytartalékból 50 milliárd forintot osztalékként befizet a központi költségvetésbe. A testület ugyanis úgy ítéli meg, hogy a jegybanki eredménytartalék immár fedezetet jelent az esetlegesen felmerülő kockázatokra, és hosszabb távon is biztosítja, hogy a költségvetésnek ne keletkezzen térítési kötelezettsége a jegybankkal szemben.

Az MNB 2013 óta minden évben nyereséget ért el, legutóbb pedig 2016-ban fizetett be - szintén 50 milliárd forint - osztalékot a büdzsébe.

A jegybanktörvény alapján az MNB igazgatósága dönthet arról, hogy az eredményt eredménytartalékba helyezi ,vagy pedig annak egy részét (vagy akár egészét) osztalékként befizeti a költségvetésbe. Ráadásul az európai költségvetési szabályok alapján az árfolyamnyereségből származó jegybanki eredmény nem számít költségvetési bevételnek. Ellenben ha veszteséges a jegybank és ezt az eredménytartaléka sem tudja fedezni), akkor viszont kötelező a költségvetési veszteségtérítést kiadásként elszámolni.

Az MNB mérleg szerinti eredménye Év Mrd Ft 2007 -16,6 2008 -5,5 2009 65,5 2010 -41,6 2011 13,6 2012 -39,8 2013 26,3 2014 27,4 2015 94,5 2016 54,3 2017 38,3 2018 47,8

