Özvegyi nyugdíj: hátat fordít a kormány?

Az özvegyi nyugdíj a jelenlegi szabályok szerint csak akkor élesedik, ha az özvegy házastársa halála után tíz éven belül maga is jogosulttá válik az öregségi nyugdíjra. A nyugdíjkorhatár emelkedése miatt viszont ez sokakat hozhat nehéz helyzetbe, a DK-s képviselő, Oláh Lajos felvetette a kormánynak, hogy emeljék a küszöböt 20 évre, de Rétvári Bence államtitkár nem mutatott nyitottságot.

Az özvegy házastársa halála után ugyan egy éven keresztül kap ideiglenes özvegyi nyugdíjat, de utána ez az ellátás megszűnik. Ha az özvegy házastársa halála után tíz éven belül maga is jogosulttá válik az öregségi nyugdíjra, akkor - de csak is akkor - az özvegyi nyugdíj feléled és továbbra is jár neki ez az ellátási forma az öregségi nyugdíjon felül - kezdte írásbeli kérdésének felvetését a DK politikusa, melyet Kásler Miklós miniszternek célzott. Az ellenzéki képviselő szerint viszont az öregségi nyugdíjkorhatárt gyorsuló ütemben egyre magasabb szintre emelték, és egyre többekkel fordul elő az az életszerű szituáció, hogy férjük vagy feleségük halála után nem sikerül tíz éven belül nyugdíjba vonulniuk, ezzel pedig elesnek az özvegyi nyugdíj lehetőségétől.

Azt vetette fel a politikus, hogy a tízéves élesedési időtartamot a kormány 20 évre emelhetné. Arról kérdezte az Emberi Erőforrások Minisztériumát, hogy látnak-e esélyt ennek meglépésére.

Rétvári Bence parlamenti államtitkár válaszában úgy magyarázta az özvegyi nyugdíj fontosságát, hogy az elhunyt biztosított jogszerzése alapján, jövedelemarányos keresetpótló ellátást nyújtson a túlélő házastársnak a korábban közösen viselt terhek további viseléséhez. A jogszerző halálát követően az özvegy egy évig ideiglenes özvegyi nyugdíjra jogosult, hogy ez idő alatt életvitelét a megváltozott jövedelmi viszonyokhoz alakíthassa. "Az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósításának megszüntetését követően akkor jár tovább az özvegyi nyugdíj, ha az özvegy az elhunyt jogán két (vagy egy fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg) árvaellátásra jogosult gyermeket nevel, ha ő maga megváltozott munkaképességű vagy betöltötte az öregségi nyugdíjkorhatárt, egyszóval olyan élethelyzetben van, amely akadályozza abban, hogy a házastárs kieső jövedelmét pótolja, vagy más módon alkalmazkodjon a megváltozott anyagi körülményekhez" - magyarázta a hatályos jogszabályt.

Viszont a válaszából kiderül, hogy nem támogatják 20 évre emelt éledési időt: ennek hosszának meghatározásakor ugyanis azt az időtartamot vélelmezi a jogalkotó, amely alatt a túlélő házastárs az elhunyt jövedelmétől független életformát alakít ki. Úgy látják, hogy tíz év elteltével már nem áll fenn ilyen közvetlen kapcsolat az elhunyt jövedelmével.

Aztán pedig Rétvári felsorolta, hogy a nyugdíjasokért milyen intézkedéseket tettek: 2010-hez képest 2019. januárig a nyugdíjak 33,3 százalékkal emelkedtek, ami az átlagnyugdíj esetén átlagosan havonta 3500, éves szinten pedig 42 ezer forint többletet jelent. De idesorolta a rezsicsökkentést is. Az idei 2,7 százalékos nyugdíjemelést is felhozta, amely mellé egyelőre 2018 közepe óta folyamatosan 3 százalék körül ingadozik.

