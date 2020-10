Paks II.: az oroszok miatt nem ássák a gödröt

Habár törvényt is módosítottak azért, hogy a legfőbb engedély megszerzése előtt már megkezdhessék az új paksi atomerőmű számára szükséges gödrök ásását, az oroszok nem küldik az ehhez szükséges, októberre ígért, végleges engedélyezési dokumentációt.

Elszólta magát Süli János szakminiszter az Országgyűlés fenntartható fejlődési bizottságának két héttel ezelőtti ülésén, amikor azt mondta, hogy az oroszokra várnak; arra, hogy megküldjék a végleges engedélyezési dokumentációt - írta meg a Népszava. A Paks II. építéséért felelős miniszter elmondása szerint ugyanis a Paks II projekthez kapcsolódó földmunkák (gödörásási és résfalazási munkálatok) megkezdésére irányuló kérelmet még nem adták be az Országos Atomenergia Hivatalnak (OAH), hiába ígérte Süli azokat október elejére.

A miniszter az ülésen mindezt most 2021 elejére ígérte. A napilap szerint mindez azért különös, mert ezen engedélyek elbírálási ideje három hónap, ráadásul az OAH-tól a lap úgy értesült, hogy a Paks II Zrt. jövő év februárban is tervez földmunkálattal kapcsolatos engedélykérelmet beadni. Ez azonban akár újabb fél éves csúszást eredményezhet majd.

Műszakilag a problémát leginkább az okozhatja, hogy a paksi atomerőmű jelenlegi blokkjai alatt a talajt anno, 40 éve, az építkezés során nem erősítették meg. Így az annak a közvetlen közelébe építendő Paks II. területén ezt figyelembe kell venni: résfalazással "orvosolni kell". Az új atomerőmű érdekében is, de azért is, mert az építkezés következményei a még működő reaktorépületekre is hatással lehetnek. Márpedig a biztonsági paraméterek alapján 10 centiméteres elmozdulásnál itt nincs nagyobb mozgástér.