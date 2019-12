Paks II.: Jöhet-e a "soros ütemterv párhuzamosítása"?

A nyakatekert magyarázatokból és konkrét vállalások maszatolásából eddig sem volt hiány, de az új magyar atomerőmű engedélyezésével kapcsolatban Süli János most szintet lépett. Legalább is erről írt a Népszava.

A Világgazdaság Energiastratégia 2019 konferenciáján sikerült a napilap szakújságírójának válaszadásra bírnia a tárca nélküli minisztert. Süli Jánostól hosszú ideje egyetlen dátumot várnak minden érintett oldalon: mikor lesz meg a Paks II. építésének megkezdéséhez szükséges létesítési engedély.

A Népszavában megjelent cikk azonban új logikai csavarra hívja fel a figyelmet: a miniszter menetrendje szerint a létesítési engedélykérelmet (amit most már évek óta halasztanak, de legutóbb az derült ki, hogy az oroszok a maguk részével októberben tényleg elkészülhettek - és 57 milliárd forintot fel is vettek érte) 2020 közepén adnák be az Országos Atomenergia Hivatalhoz (OAH), ahol arról ugyan 15 hónap alatt dönthetnének, de a benyújtást követően, jövő ősszel a földmunkák megkezdésére vonatkozó kérelmet is benyújtanák. Erről Süli szerint az OAH három hónap alatt dönthetne, és így a 15-17 méter mély gödör kiásása 2020 végéig elkezdődhetne.

Arra a kérdésre, hogy az OAH mi alapján járulhatna hozzá egy általa még nem engedélyezett létesítmény munkagödrének kiásásához, a cikk szerint a miniszter azt a magyarázatot adta, hogy az atomerőmű kivitelezőjének, a Roszatomnak akkorra már lesznek tapasztalatai a készülő, hasonló egységeivel. Ami ugyan nem a magyarázat, de e "soros ütemterv párhuzamosításával" Süli János szerint az eddig csak csúszkáló határidőkben jeleskedő projekt nyerne 8 hónapot.