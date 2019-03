Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Palkovics: mindent csak az MTA érdekében teszek

Hiszek abban, hogy amit teszek, azt csak és kizárólag az MTA és a teljes magyar kutatási ökoszisztéma hatékonyabbá tétele érdekében teszem - mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter az ATV-nek adott interjúban.

Német vállalati környezetben szocializálódtam. Ott egy őszinte, viszont fair tárgyalási stílus a jellemző - mondta a miniszter az ATV-nek a tárgyalási stílusáról, hozzátéve: hogyha megállapodtunk, azt betartjuk.

Május 6-7-én lesz az akadémia közgyűlése, az ottani döntésének a függvényében fog majd eldőlni, hogy milyen formában működtetjük a kutatóhálózatot. Ha pedig a közgyűlés vétót emel a kutatóintézetek leválasztására, az ez egy új helyzet lesz és után újra tárgyal az MTA-val - mondta Palkovics.

Egy dolog biztos: azt nem lehet megengedni, hogy az akadémiai kutatóintézet hálózatának az érdeke bizonyos határon túl sérüljön május után - mondta Palkovics László. Ez azt jelenti, hogy május 31-ig megkapják a teljes finanszírozásukat. Utána új opciók lépnek életbe. Ha meg tudunk állapodni, mondjuk, az akadémia közgyűlésével, akár a normaszövegben is - ez lenne a cél egyébként -, akkor be fogjuk terjeszteni a parlamentnek. Hogyha nem, akkor ősszel terjesztjük be - tette hozzá a miniszter.

A kormányzati szándék lényeg az, hogy tegyük alkalmassá a magyar kutatóhelyeket, kutatóintézeteket, akadémiai kutatóintézeteket, az egyetemit és, az államiakat is, hogy még több forrást tudjanak elhozni - fogalmazott a miniszter. Úgy látja, hogy a magyar kutatók nem sok pénzt hoznak el az European Research Council (Európai Kutatási Tanács) támogatásaiból. Az, hogy a lengyelekhez, románokhoz, csehekhez, szlovákokhoz képest ebben a pillanatban több forrást hozunk el az ECR-böl, semmi jelentőséggel sem bír, csak annyiban, hogy hozzájuk képest többet. Az osztrákokhoz, a hollandokhoz, vagy németekhez képest messze sokkal kevesebbet hozunk el, még fajlagosan is. Abszolút értelemben rosszul állunk, a magyar kutatók a Horizont 2020 forrásainak a 0,5 százalékát - 220 millió eurót - hozták csak el - sorolta Palkovics László.