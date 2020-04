Panaszáradat érkezett az idősotthonokból

Egy XVIII. kerületi önkormányzati képviselő több száz adatkérést küldött idősotthonok vezetőihez, hogy megtudja, őket hogyan érinti a koronavírus-járvány - írja a hvg.hu.

Kassai Dániel több mint 30 intézményvezetővel beszélt és véleménye szerint "a válaszok letaglózóak voltak, ugyanis sok esetben sem a személyi, sem a tárgyi feltételek nem adottak az otthonokban a járvány elleni hosszabb védekezéshez, főleg vidéken"

Az intézményvezetők elmondták, úgy érzik, a szociális ágazatban dolgozók megbecsültsége még az egészségügyben dolgozóknál és a pedagógusoknál is alacsonyabb szinten van. Ugyanis a fizetés kevés, a fiatalokat pedig nem motiválja ez a pálya.

A tesztelésben egyáltalán nem kapnak segítséget a kormánytól, sőt, volt olyan otthon, ahol miután az intézményvezető saját költségén felelősen teszteket rendelt (ami koronavírust mutatott ki több idősnél) kapott egy telefont, hogy ezt mégis hogy képzeli - idézi a hvg.hu a képviselőt.

A politikust is tájékoztatták olyan esetről, hogy a kórházakból továbbra is teszt elvégzése nélkül küldik vissza a kórházból az otthonba a betegeket - korábban így kerülhetett be a vírus a fővárosi Pesti úti otthonba is.