Pápán 17-re nőtt a fertőzöttek száma

A keddi 6-ról szerdára 17-re nőtt Pápán a koronavírussal fertőzöttek száma. Egy óvónőnél és egy idősotthonban lakó férfinél igazolták a fertőzést. Az óvodát bezárták, a férfit, pedig kórházba szállították - írta az InfoPápa.hu hírére hivatkozva a hvg.hu.

A város polgármestere szerint az óvónő a múlt héten részt vett egy értekezleten, ahol több óvodai dolgozó is részt vett, ők most karanténban vannak, mint a 20 óvodás is. A Teveli úti otthonházban is találtak egy fertőzöttet, az idős férfi tünetmentes, de elővigyázatosságból az ajkai kórházba szállították a portál beszámolója szerint.

Áldozó Tamás, Pápa polgármestere folyamatos kontaktkutatásokról és a tesztek kiértékeléséről is beszélt, valamint elmondta, ha szükséges más önkormányzati intézményben is rendkívüli intézkedéseket hajtanak végre.