Patikába kerül az első, otthon is használható Covid-gyorsteszt

A napokban kerül a hazai gyógyszertárakba az első, otthon is használható Covid-gyorsteszt. A svájci Biosynex termékével ujjbegyvérből beazonosítható a tünetes betegek fertőzöttsége, a múltbeli, már lezajlott fertőzés, illetve az oltottak védettsége.

A Biosynex Autotest Covid-19 az első olyan, Magyarországon forgalomba kerülő gyorsteszt, amit otthoni használatra is engedélyeztek. A hazai gyógyszertárakban és gyógyászati segédeszköz szaküzletekben a napokban lesz kapható a termék, melynek segítségével a múltban, tünetekkel vagy azok nélkül lezajlott fertőzések is azonosíthatóak. Emellett jó megoldás lehet azok számára is, akik már megkapták a Covid-19 elleni védőoltást és szeretnének meggyőződni arról, hogy biztosan kialakult náluk a védettség a fertőzéssel szemben.

A Covid-19 betegséget a SARS-CoV-2 vírusfertőzés okozza. A Biosynex Autotest Covid-19 teszt egy immunokromatográfiás gyorsteszt, ami a SARS-CoV-2 elleni IgG és IgM antitestek jelenlétét képes kimutatni egy csepp ujjbegyvérből. A gyorsteszt segítségével azonosítani lehet a "csendes" fertőzéseket, valamint azokat az embereket, akik betegek voltak, de felépültek. Mivel a teszt a szervezet vírusra adott válaszreakcióját mutatja ki, az éppen kezdődő fertőzést nem jelzi.

A gyorsteszt egy vizsgálat elvégzésére alkalmas eszközöket tartalmaz. A teszteléshez a csomagban lévő eszközzel az ujjbegyből vett vért, valamint a reagens anyagot kell a mellékelt tesztkazetta megfelelő részébe juttatni. A teszt eredménye tíz perc alatt meglesz, ugyanakkor fontos, hogy a leolvasással nem szabad 20 percnél többet várni. A gyorsteszt pontossága az elvégzett vizsgálatok alapján megközelíti a 100 százalékot.

"Bár gyorstesztek már tavaly tavasz óta elérhetők a hazai piacon is, ez az első olyan termék, amit valóban bármelyik felnőtt legálisan megvásárolhat, és akár otthon is lehet alkalmazni. Az első adag gyorsteszt január 25-én már a gyógyszer-nagykereskedőnél és szerződött partnerünknél volt, és néhány napon belül újabb jelentős tétel érkezik, illetve a későbbiekben is folyamatos lesz az ellátás" - mondta el Pipei Szilvia, a gyorsteszt kizárólagos hazai forgalmazója, az Izinta IVD Kft. ügyvezető igazgatója.