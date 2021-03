Rossz hírt kaptak a gyerekek - tanárhiány közeleg?

Idén ugyan többen jelentkeztek pedagógusképzésre a felsőoktatásba, ám ez közel sem ellensúlyozza a tavalyi visszaesést és az iskolában vagy az után még sokan le fognak morzsolódni a tanárok közül.

Az elmúlt évhez képest idén valamivel többen jelentkeztek pedagógusképzésekre, de a tanárképzés továbbra sem nyerte vissza korábbi népszerűségét - írja a Népszava.

A felvi.hu adatai szerint most összesen 13 110-en adtak be jelentkezést valamilyen pedagógiai felsőoktatási szakra, közülük 9791-en első helyen jelölték meg a választott képzést. Ez mintegy 15 százalékkal több jelentkező, mint 2020 elején. Akkor 37 százalékkal esett vissza a jelentkezők száma 2019-hez képest.

Általában az érintett diákok valamivel több mint fele nyer felvételt (tavaly szeptemberben mintegy 6400-an kezdhették meg tanulmányaikat a pedagógusképzésben), de még közülük is sokan lemorzsolódnak. Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) alelnöke arra is felhívta a figyelmet, hogy a pedagógusok körében a korai pályaelhagyás is jelentős, sokan már az első egy-két évben, az első minősítő vizsga előtt meggondolják magukat.

A PSZ a Köznevelési Információs Rendszer adatai alapján becslést készített a várhatóan nyugdíjba vonuló pedagógusok évenkénti számáról. E szerint a következő öt évben összesen mintegy 15 ezer pedagógus éri el a nyugdíjkorhatárt, s ebben a statisztikában nem szerepelnek például a gyógypedagógusok, óvodapedagógusok.