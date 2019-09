Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Pénzeső hullott a borászatokra - érdekes helyekre is jutott

A balatoni és tokaji borvidékre is bőven jutott a Magyar Turisztikai Ügynökség vissza nem térítendő állami támogatásaiból, amiből a 38. leggazdagabb magyar és egy máltai pénzügyi alap is profitált. Veszteséges borászatokhoz épülhetnek panziók az adófizetők pénzéből.

A 38. leggazdagabb magyarnak, valamint egy máltai székhelyű pénzügyi alap által tulajdonolt tokaji borászatnak is jutott a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által indított, összesen 300 milliárd forintos Kisfaludy hotel- és panziófejlesztési program pályázati forrásaiból. A nyertesek listájából ugyanis kiderült: a Zelna Kft. 294 millió forint vissza nem térítendő állami támogatást kapott egy balatonfüredi borpanzió felépítésére, a Royal Tokaji Borászati Zrt. pedig 93 millió forintos segítséget kapott közpénzből a Royal Panzió felépítésére Mádon.

"Füred adott volt, a fél gyerekkoromat itt töltöttem a nagyszüleim nyaralójában. Fejest ugrottunk a borászkodásba" - mutatkozik be Lukács Lilla a Zelna borászat honlapján. A nagypapa pedig nem más, mint Zettwitz Sándor, aki a 77 Elektronika Kft. tulajdonosaként a 100 leggazdagabb című kiadvány szerint a 38. leggazdagabb magyar 31,3 milliárd forintos becsült vagyonnal. Az üzletember tulajdonos a Zelna Kft.-ben is, amely amúgy 2018-ban 16 millió forintos veszteséget termelt. A mesés háttér ellenére a cég megpályázta az állami támogatást, és az MTÜ meg is ítélt számukra 294 millió forintot. A nyertesek többsége amúgy inkább 10-50 millió forintot kapott panzió felújításra vagy építésre.

Pedig nem szorultak rá az adófizetők pénzére, hiszen több mint 10 százalékkal nőtt a 77 Elektronika Kft. exportforgalma 2018-ban. A tavalyi, több mint 2,5 milliárdos exportnövekedésnek köszönhetően a családi tulajdonban lévő vállalat megközelítette a 31 milliárd forintos árbevételt, ami 2013-ban még 10 milliárd forint volt. A profit pedig 4,4 milliárd forint lett. Magyarország vezető orvostechnológiai vállalata több mint 24 milliárd forint exportforgalmat bonyolított le tavaly. Idén januárban pedig másfél milliárd forintos beruházással megháromszorozódott az orvosdiagnosztikai eszközöket előállító cég gyártóterülete a cégcsoport balatonfüredi üzemében és új gyártósorokkal is bővült. Az átadó ünnepségén Varga Mihály pénzügyminiszter bejelentette: a beruházáshoz 350 millió forint vissza nem térítendő állami támogatást nyertek el.

Királyi támogatás

A tokaji borvidékre is bőven jutott a Kisfaludy program vissza nem térítendő pénzeiből. A Napi.hu írta meg, hogy 2020 végére megújulhat a felcsúti milliárdos Mészáros Lőrinc egyik cégének tulajdonában lévő tarcali, ötcsillagos Andrássy Rezidencia. A nyertesek listáján azonban a Royal Tokaji Borászati Zrt. is szerepel: Mádon 93 millió forint közpénz segítségével építhetik fel a Royal panziót. "A Royal Tokaji a rendszerváltás után az elsőként alakuló magántulajdonú borászatként jött létre a Tokaji borvidéken, külföldi üzletemberek és mádi szőlőtermelők és borászok összefogásával" - olvasható a borászat honlapján.

Stabilan veszteséges cégről van szó, tavaly éppen 137 millió forint veszteség jött össze az angol tulajdonosoknak. A többségi tulajdonos pedig a máltai székhelyű Foinavan Credit Fund nevezetű pénzügyi alap. A hvg.hu írta meg, hogy Málta egyedülálló módon ötvözi az adóparadicsomokat lépésről lépésre kiirtó Európai Unióhoz tartozás (így az uniós adószám) és az offshore működés előnyeit. Stabil a jogi és az adózási környezet, rugalmasak a hivatalai, már amennyiben a cégalapító az unióból vagy angolszász államból érkezik.

A borászatokhoz kapcsolódó hotelek nagyon jól jártak a Kisfaludy pályázatokból. A támogatói okirattal rendelkezők listájából például korábban kiderült: a Laposa Birtok Termelési és Szolgáltató Kft. 173,2 millió forint vissza nem térítendő állami támogatást kapott a badacsonyi Kishableány Panzió létrehozására. A cég ügyvezetője és egyik tulajdonosa pedig Laposa Bence, aki a badacsonytomaji képviselő-testület tagja. A neszmélyi HillTop-Bor Kft. 38,4 millió forintot kapott szálláshelyfejlesztésre az MTÜ-től, pedig 2018-ban igen jó évet zártak: a 2,5 milliárd forintos árbevétel 258 millió forintos profitot eredményezett. A HillTop borhotel jelenleg 4 darab dunai panorámás és 4 darab provancei stílusú szobával várja a vendégeket. A Kányaváry Borbirtok Kft. is borpanziót építhet Zalaszabaron, a cég Szabadics Zoltán nagyvállalkozó tulajdonában van, és szintén sikeresen pályázott az MTÜ-nél: 68 millió forint vissza nem térítendő állami támogatást nyert el.

