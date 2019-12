Pénzt ad a kormány Monor okosváros projektjére - közvilágításra is jut

A kormány 3 milliárd 336 millió forintot csoportosított át az önkormányzatok működési támogatásából azok fejlesztési feladataira. A pénz közel felét - 1 milliárd 523 millió forintot - Monor okos város projektjének második üteme kapta.

A Magyar Közlönyben megjelent határozat kiemeli, hogy a Monor okos város projekt megvalósítását tartalmazó támogatói okirat rögzíti az önkormányzat következő kötelezettségeit:

- az egyes alprojektekhez kapcsolódó beszerzési, közbeszerzési eljárásokat megalapozó műszaki, informatikai tervezési dokumentumok véglegesítése előtt az önkormányzat köteles beszerezni a Belügyminisztérium szakmai egyetértését,

- az önkormányzat teljes körű adatszolgáltatással és helyszíni ellenőrzés biztosításával tegye lehetővé a projektben megvalósuló fejlesztések előrehaladásának, elkészültének és alkalmasságának ellenőrzését a Belügyminisztérium vagy az általa írásban kijelölt szakértő vagy szakértelemmel rendelkező szervezet számára,

- az önkormányzat felelősségi körébe tartozó projektelemek megvalósítása kapcsán biztosítsa a központi informatikai szolgáltatásokhoz és a központi alapinfrastruktúra platformhoz történő illeszkedést, valamint az azokhoz történő integrációs feladatok elvégzését.

A Monor okosváros projekt megvalósításához szükséges feladatok első ütemének támogatására 1 milliárd 50 millió forintot hagyott jóvá a kormány áprilisban. Ez azonban csak egy része az egész összegnek, hiszen a Monort okos város pilotprojekté avanzsáló kormányrendelet valamivel több mint 2,5 milliárd forintos kerettel számolt csak 2019-re.

Milyen fejlesztéseket terveznek? Többek közt korszerűsítik a közvilágítást, úgy, hogy az a kijelölt gyalogátkelőhelyeket "várakozás érzékelővel és automatikus fényerősség szabályozással támogatja", egy kerékpárutat és a hozzá tartozó járdát pedig "haladás szenzoros automatikus fényerősség szabályozással" fejlesztenének. Létrehoznának egy úgynevezett települési térinformatikai platformot is, melynek keretében például egy épületüzemeltetési rendszert is kialakítanának, amivel a remények szerint az önkormányzat optimalizálni tudja majd az ingatlanok üzemeltetését - ezáltal pedig komoly költségeket spórolhat meg. Van terv "utcabútor jellegű automatikus működésű köztéri illemhely" létrehozására is. A fejlesztés után a rendszer sms-üzenetben jelzi többek között a fagyveszélyt, áramkimaradást, vízhiányt, dugulást, segélykérést és a vendégtéri rosszullétet is a helyiségben.

A mostani kormányhatározat az átcsoportosított 3 milliárd 336 millió forintból további két nagyobb tételt folyósított. Az egyik a Kistarcsai Emlékhely megvalósítása és a könyvtár létrehozásának előkészítése 434 millió forintból. A másik a Budapest XII. kerület, Normafa Park projekttel összefüggő kisajátítási költségek támogatása 326 millió forinttal.