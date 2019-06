Pénzt kapnak magyar kutatók

Kihirdették a Lendület pályázat idei győzteseit csütörtökön a Magyar Tudományos Akadémián (MTA), a kiválósági program keretében 2019-ben 16 új kutatócsoport alakulhat egy-egy kimagasló teljesítményű fiatal kutató vezetésével - írta az MTI az MTA-ra hivatkozva.

Az MTA egyik legsikeresebb kezdeményezése a Lendület program, amely révén számos olyan kutatás és kutató kerülhet reflektorfénybe, akiknek egyébként kevés esélye lenne erre. A 2019-es felhívásra 116 pályázat érkezett, a tudományterületi megoszlás hasonló a korábbi években tapasztaltakhoz - mondta el Török Ádám, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) főtitkára az ünnepségen.

A programra három kategóriában lehetett pályázni, a Lendület I. és II. mellett új kezdeményezés volt a Célzott Lendület, amely az alkalmazott kutatásokat folytatókat célozza meg. A Lendület programban 2009 óta 164 kutatócsoport alakult akadémiai kutatóintézetekben és egyetemeken.

A nyertes kutatókról és kutatásaikról bővebben az MTA oldalán olvashatnak.

A programban már generációk váltják egymást, a korábbi nyertesek tanítványai is nyertek már "lendületet", és vannak olyan kutatók is, akik lépcsőzetesen haladnak előre, és egymás után több kategóriában is sikeresek. A nyertesek egynegyede külföldről hazatérő kutató - mutatott rá a főtitkár a mobilitási mutatóra, hangsúlyozva továbbá az értékelési folyamat anonimitását is.

A 16 nyertes pályázó 540 millió forintos támogatásban részesül az idei esztendőben. Az idén megalakuló új kutatócsoportok közül 5 akadémiai kutatóközpontban vagy -intézetben, 11 pedig valamelyik egyetemen folytathatja a munkáját.

Az idei Lendület-nyertesek között a három nagy tudományterület közötti megoszlás alapján egyenlő arányban vannak jelen a matematikai és természettudományok művelői. Közülük hat-hat fő részesül a támogatásban, ez 37,5-37,5 százalékot jelent. A bölcsészet- és társadalomtudományi terület művelőit négy kutató képviseli, arányuk így 25 százalék.

A kutatócsoportok közül a legtöbbet - hármat-hármat - az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontja, valamint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem fogadja be. A Debreceni Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, valamint a Szegedi Tudományegyetem két-két kutatónak, az MTA Atommagkutató Intézet, az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont, a Semmelweis Egyetem, valamint az egri Eszterházy Károly Egyetem pedig egy-egy kiváló fiatal tudósnak teszi lehetővé az önálló kutatócsoport megalakítását a program keretében.

A 16 nyertes közül 12 férfi és 4 nő. Külföldről 3-an tértek haza, 13-an pedig úgy döntöttek, hogy továbbra is Magyarországon folytatják kutatói pályájukat.

Az MTA 2009-ben hirdette meg a fiatal kutatók számára kiválósági programját, a Lendületet. A fő cél a külföldön dolgozó tehetséges kutatók hazahívása, a magyarországi kutatóhelyeken tudományos munkát végző tehetségek itthon tartása volt, valamint az, hogy a befogadó kutatóhelyeken új téma kutatására alakuló kutatócsoportoknak biztosítson forrást. A program tehát a kiválóság és a mobilitás együttes támogatására irányul - írta az MTI.