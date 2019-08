Pénzügyminisztérium: alattomos költsége van a készpénznek

Évente 450 milliárd forintos költséget jelent az országnak a készpénzhasználat, ezért a Pénzügyminisztérium minden ezt elősegítő megoldást támogat. A Szigetet is, amely végre megoldotta, hogyan kaphatják vissza automatikusan a megmaradt pénzüket a feltöltőkártyások.

Problémásnak látja a Pénzügyminisztérium Magyarországon a készpénzhasználatot - erről beszélt Gion Gábor, a minisztérium pénzügyekért felelős államtitkára a Sziget Fesztiválon. Magyarországon jelenleg a fizetési forgalom kétharmadát készpénzben bonyolítják le, a forgalomban lévő bankjegyállomány 6 ezer milliárd forint körül van, ami a hazai GDP 14 százaléka.

Alattomos költség

A magyarországi készpénzállomány arányaiban véve az ötödik legnagyobb az unióban - mondta Gion Gábor. Ennek döntő része ráadásul a lakosságnál van. A készpénzzel kapcsolatban több probléma is van, az egyik az, hogy erősíti a fekete- és a szürkegazdaságot, a másik az, hogy nehezíti a pénzmosás elleni küzdelmet, a harmadik pedig az, hogy drága.

Nemzetgazdasági szinten évente 450 milliárd forintba kerül az országnak a 6 ezer milliárd forintos készpénzmennyiség kezelése.

A készpénzhasználat költsége ráadásul alattomos, miközben ugyanis a bankszámlák költségeit a lakosság könnyen nyomon tudja követni, ez a 450 milliárdos tétel láthatatlan marad. Ha mindez kikerülne a nemzetgazdaságba, akkor az komoly mértékben segíthetné a vállalatok versenyképességét, a Pénzügyminisztérium épp ezért támogat minden készpénzmentes fizetési megoldást - magyarázta Gion Gábor.

A kártya biztonságosabb

A háztartások 20 százalékának még mindig nincs bankszámlája, a közüzemi számlákat is a lakosság többsége készpénzzel fizeti, a nyugdíjak 40 százaléka is így érkezik. Örvendetes fordulat viszont, hogy a fiatalok többsége már előnyben részesíti az elektronikus fizetési módokat. A Szigetre látogatók 48 százaléka saját érintős bankkártyáját, 49 százalékuk pedig feltölthetős fizetős kártyáját használja egy felmérés szerint. Minden tizedik látogató mindkét módon fizet.

Az elektronikus fizetés nem csak gyorsabb, de biztonságosabb is a készpénznél - hívta fel a figyelmet Eölyüs Endre, a MasterCard Magyarországért és Szlovéniáért felelős igazgatója. Magyarországon egymillió forintnyi bankkártyás fizetésből csupán 113 forintnyi volt érintett csalásokban tavaly, ebből is csak 9 forint kár jutott a bankkártyás ügyfelekre, a többi a kereskedőket vagy a bankokat terhelte.

Megoldódott a pénzvisszatérítés

Magyarországon jelenleg már hat banknál érhető el mobilos fizetési megoldás - OTP, Erste, MKB, K&H, Budapest Bank, Gránit Bank -, közülük három már az Apple Payt is bevezette. A Szigeten is egyre többen fizetnek így. A fesztivál 2010-ben vezette be először a készpénzmentességet, ezzel világszinten is úttörőnek számított - mondta Kádár Tamás, a fesztivál főszervezője. Korábban ugyanis ilyen nagy rendezvényen a készpénzmentességet sikeresen nem tudták megvalósítani.

Tavaly óta a belépőjegyekbe beépített chippel is lehet fizetni a Sziget által szervezett fesztiválokon. Korábban sok bírálat érte a szervezőket, hogy a feltöltőkártyákon maradt pénzt megtartották, miután a távozó fesztiválozóknak nem volt kedvük néhány száz vagy ezer forint miatt beállni a hosszú sorokba. Most viszont azok, akik applikáción keresztül vagy bankkártyáról töltik fel a karszalagot, automatikusan visszakapják majd a megmaradt pénzüket a fesztivál után.