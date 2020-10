Pénzzel számolná fel a demonstrációkat az SZFE új vezetése

Többek között kétlépcsős bérfejlesztést, az intézmény jövőjéről szóló egyeztetést, valamint az egyetemi épületek blokádját szervezők büntetlenségét ígérték a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) új vezetői abban az esetben, ha azonnal befejeződik az intézmény dolgozóinak sztrájkja és október 7-ig az épületek blokádja - írja Novák Emil megbízott általános rektorhelyettes és Szarka Gábor új kancellár az MTI-hez eljuttatott vasárnapi levelében.

Az innovációs miniszter által kinevezett kuratórium megbízott rektorhelyettese és az új kancellár nyílt levelükben azt írják, hogy az egyetem eddigi történetének legnagyobb fejlesztése előtt áll, amely reményeik szerint nemzetközi értelemben is a legjelentősebb művészeti felsőoktatási intézmények közé emelheti az intézményt.

Novák Emil és Szarka Gábor az SZFE fenntartójával egyeztetve felajánlják, hogy az egyetem főállású munkavállalói szeptember 1-jétől egységesen 10 százalékos bérfejlesztésben részesülnek oly módon, hogy a megemelt összeget a 2020. decemberben utalt fizetésükkel együtt kapják meg a teljes, négyhónapos időszakra vonatkozóan.

Lesz béremelés, ha befejezik a dolgozók a sztrájkot

Vállalják továbbá, hogy sikeres megegyezés esetén 2021. január 1-jétől egységes bértáblát vezetnek be, melynek eredményeként további átlagos 15 százalékos bérfejlesztést hajtanak végre, az egyetem munkavállalói pedig a korábbi közalkalmazotti jogviszonyuk szerinti munkarendben dolgozhatnak tovább.

Mindezek teljesülésének feltétele, hogy az SZFE dolgozói azonnal fejezzék be a sztrájkot.

Aláírják a dokumentumokat, ha a diákok befejezik a blokádot

További feltétel, hogy az egyetemen folyó oktatás rendjének megzavarására és az egyetem létesítményei belső működésének akadályozására irányuló cselekmények (beleértve különösen a blokádot) legkésőbb október 7-én éjfélkor minden elemükben érjenek véget, az új egyetemi vezetők innentől visszavonhatatlanul léphessenek be az egyetemi létesítményekbe és álljon vissza a beléptetés eredeti rendje. Ezzel egyúttal biztosított lesz a bérszámfejtéshez, bérkifizetéshez, illetve az egyetem rendes működéséhez elengedhetetlenül szükséges más dokumentumok aláírása - áll a nyílt levélben.

Ha nem áll helyre a rend, elveszik a diákok féléve

A megállapodási javaslat szerint átfogó, széleskörű egyeztetések kezdődnek az SZFE jövőjéről a teljes egyetemi polgárság bevonásával, melynek tárgykörei között a tervezett fejlesztések és különösen az egyetemi autonómia kérdésköre is szerepel. Az egyeztetések részleteit a felek közös akarattal határozzák meg - írja a levélre hivatkozva az állami hírügynökség.

A hallgatói szerveződés eredményeként kialakult fórumok az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat keretein belül tovább működhetnek, ez azonban nem vezethet az oktatási tevékenység megzavarásához. Az oktatás rendjének mielőbbi helyreállításától függ ugyanis a tanulmányi félév folytatásának vagy felfüggesztésének kérdése - áll a dokumentumban.

Az SZFE vezetése nem tesz semmilyen lépést azon munkavállalók és hallgatók ellen, akik a tiltakozások megkezdése és az október 7. éjfél közötti időszakban akár szervezőként, akár megvalósítóként olyan cselekményben vettek részt, amelyek az egyetem működési rendjének vagy oktatási tevékenységének megzavarására irányultak - írják az SZFE új vezetői.

Irgum-burgum!

"A válságkezelés fenti lépéseit az egyetem vezetése akkor tekinti magára nézve is kötelezőnek, ha annak valamennyi pontja, minden félre kiterjedően, egységesen érvényesül. Dolgozzunk közösen egyetemünk megújulása érdekében!" - zárul a Novák Emil és Szarka Gábor által jegyzett nyílt levél.

A sztrájkoló egyetemi dolgozók azt kérik, hogy



- garantálják az alkotás, az oktatás és az egyetem szabadságát!

- Állítsák vissza a szenátus modellváltás előtti jogköreit!

- Az egyetem belső működését önrendelkező, demokratikus úton, a szenátuson keresztül az egyetemi közösség határozhassa meg!

- Az egyetem rektorát, intézetvezetőit, osztályvezetőit demokratikus úton, a szenátusi képviseleten keresztül az egyetemi közösség választhassa meg!

- Garantálják, hogy nem csökkentik az egyetem pénzügyi forrásait!

A Színművészeti korábbi vezetőségének felmondási ideje szerdán járt le, a hallgatók esőben állva búcsúztatták őket - emlékeztette a hvg.hu. Az intézmény nem sokkal korábban új kancellárt is kapott a katonatiszt Szarka Gábor személyében, akit azonban a hallgatók nem engedtek be az intézménybe. A diákok időközben az egyetem Szentkirályi utcai épületét is elfoglalták, és közölték, hogy a követeléseikből továbbra sem engednek, amíg a minisztérium nem teljesíti azokat, az épületek blokádját fenntartják - írta a lap.

Az SZFE vagyonkezelői és fenntartói jogai egy törvénnyel létrehozott alapítványhoz kerültek, aminek élén az innovációs miniszter által kinevezett kuratórium áll, Vidnyánszky Attila elnökletével, a tagjai jobboldalhoz és a Mol Nyrt.-hez köthető személyek. A kuratóriumba és az egyetem felügyelőbizottságába egy olyan ember se került be, akit az SZFE javasolt. Az átalakításról júliusban fogadott el törvényt a kormánypárti többségű parlament, a fenntartóváltás már szeptembertől hatályos. A kuratórium elnöke elvonta szenátus jogkörét.