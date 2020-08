Pesti úti idősotthon: befejezték a vizsgálatot, erre jutottak

A lakók nem megfelelő gondozása, a szakdolgozók súlyos létszámhiánya is nagyban hozzájárulhatott a Pesti úti idősotthonban kialakult tömeges halálesetekhez és koronavírus-fertőzéshez - állapította meg Budapest Főváros Kormányhivatala az intézményben tartott rendkívüli ellenőrzésen az MTI szerint.

A fővárosi kormányhivatal befejezte a Pesti úti idősotthonban indított vizsgálatot, az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében felidézte: a Pesti úti idősotthonban eddig 55 idős ember halt meg, 313 gondozott és 26 dolgozó fertőződött meg. (Magyarországon eddig összesen 4544 főnél igazolták a fertőzést, az elhunytak száma augusztus 3-ig 597 fő. )

A közlemény szerint "az idős gondozottak védelme és megfelelő egészségügyi ellátása érdekében a folyamatos orvosi felügyelet mellett fontos a megfelelő létszámban és képzettséggel biztosított szakápolás is". Az ellenőrzésen megállapították, hogy a törvényben előírt és a gondozottak megfelelő ellátásához szükséges ápolói-gondozói létszám "súlyosan hiányos", az elvárt 109 helyett csak 60 ápoló-gondozó dolgozik a félezres létszámú intézményben.

Felvételi zárlat a létszámhiány pótlásáig

A kormányhivatal határozatban kötelezte a fenntartó Fővárosi Önkormányzatot, hogy 90 napon belül gondoskodjon az ellátottak életét, testi épségét, egészségét súlyosan veszélyeztető ápolói-gondozói létszámhiány megszüntetéséről, valamint a megfelelő ellátás hiánya miatt - ellenkező döntésig - új ellátott nem vehető fel az intézménybe - idézi a közleményt az MTI.

Az intézmény vezetőjét arra kötelezték, hogy a törvényeknek megfelelően gondoskodjon a dolgozók nyilvántartásáról és az ápolási folyamatokat teljes körűen dokumentálja.

Az ellenőrzéseken szerzett tapasztalatokat és a hiányosságokat a fenntartó Fővárosi Önkormányzattal is megosztották. Az erről szóló hivatalos feljegyzést az országos tisztifőorvoshoz is eljuttatták. Megállapításaikat a Karácsony Gergely vezette Fővárosi Önkormányzatnak is lehetősége volt hivatalosan véleményezni - ismertette a fővárosi kormányhivatal.

Minden negyedik igazolt fertőzött idősotthonban él

Magyarországon a koronavírus- járvány megjelenése óta 33 idősotthonban -13 budapesti és 20 vidéki intézményben- azonosítottak koronavírus- fertőzötteket és 140-re nőtt az idősotthonban koronavírussal fertőzött elhunytak száma. A vírus magyarországi megjelenése óta összesen 921 idősotthon lakónál és 137 dolgozónál mutatták ki a koronavírust, 702-en már meggyógyultak - írta július közepén a koronavirus.gov.hu

A fővárosban 13 idősotthonban jelent meg a fertőzés, ebből 8 idősotthon a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működik, a többi civil vagy egyházi fenntartású. Az elhunytak háromnegyede a fővárosi fenntartásúakból került ki.

A legtöbb (312) fertőzöttet a legtöbb férőhelyes (544 fő) Pesti úti idősotthonban igazolták, ahol július közepéig 55-en haltak meg, 312 lakónál és 26 dolgozónál igazolták a koronavírus-fertőzést, és 267-en már meggyógyultak.

A kórházakból jöhetett a fertőzés

Karácsony Gergely főpolgármester szerint a fertőzés vélhetően a kórházból tesztelés nélkül visszaküldött ápoltakkal kerülhetett az otthonba. A kormányhivatali jelentés korábban publikált részében a folyamatos orvosi ellátást hiányolták, az abban foglaltak cáfolataként május elején Karácsony elérhetővé tette az összes ezzel kapcsolatos dokumentumot.

Az intézményt vezető Skultéti József pedig május 31-én saját kérésére közös megegyezéssel távozott a posztjáról. Levelében, amelyet a Mérce idézett, arról írt, 2016-os kinevezése óta az intézményben végzett szakmai munkát minden alkalommal elismerően értékelték, mind a hatósági ellenőrzések, mind az ellátottak és hozzátartozók visszajelzései is erről tanúskodnak. Ez a helyzet megváltozott, amikor a koronavírus járvány idején ugyanazok az ellenőrök, akik korábban színvonalasnak ítélték a szakmai munkát, egyszerre olyan hiányosságokról kezdtek jelentéseket írni, amelyeket korábban nem észleltek.

A szakápolóhiány nem mellesleg országszerte kritikus szintű, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) adatai szerint az egészségügyből csaknem 24-25 ezer ápoló hiányzik, a Medicalonline beszámolója szerint Budapesten jut a legkevesebb egészségügyi szakdolgozó tízezer lakosra, a szakdolgozói helyek 73 százaléka van csak betöltve.