Pintér Sándor a rezidensekkel is tárgyalt az egészségügyről

Az egészségügyben szükséges átalakításokról egyeztetett Pintér Sándor miniszterelnök-helyettes Báthori Gergővel, a Magyar Rezidens Szövetség (MRSZ) elnökével. A találkozón az Operatív törzs vezetője elismerését fejezte ki a rezidensek képviselőjének a fiatal orvosok járvány alatt végzett munkájáért - közölte lapunkkal az MRSZ.

A rezidensek munkája nélkül elképzelhetetlen lett volna a védekezés, hiszen az orvosok legmobilisabb rétegét jelentik, akik közül sokat mozgósítottak a kijelölt koronavírus centrumokba. Ez elengedhetetlen volt ahhoz, hogy a folyamatos betegellátás biztosított legyen a koronavírussal fertőzöttek számára. A rezidensszövetség elnöke szerint Pintér Sándor belügyminiszter meghívása a több mint négyezer rezidens orvos teljesítményének szól. Az egyeztetésen Báthori Gergő felhívta a figyelmet a rezidensek által saját bőrükön tapasztalt nehézségekre, amelyek egy ilyen hektikus helyzetben óhatatlanul felmerülnek, de ezeket elemezve, és tanulva a hibákból, a későbbiekben kiküszöbölhetőek lehetnek.

Pintér meghallgatta a fiatal orvosok képviselőjét az egészségügyi rendszer általános problémáiról is, melyek most a békeidőben tapasztaltnál is jobban érezhetővé váltak. A rezidensszövetség szerint ezek legfőbb oka az igen nagy részben hálapénz által fenntartott ellátás. Nem halogatható tovább az egészségügyi rendszer strukturális átalakítása, és a szükséges feltételek megteremtése a hálapénzrendszerű egészségügy elhagyásához. Az MRSZ szerint ugyanakkor fontos, hogy a hálapénz kiesésével ne omoljon össze a rendszer, ezért szükséges a hálapénzt kiváltó, legális ösztönzők megteremtése.

Az egyeztetésen szóba került a szakképzési rendszer fejlesztése is, kitérve az orvosok számára biztosítandó kommunikációs készségfejlesztésre, valamint a kompetencia alapú képzésre. Az érdekképviselet üdvözli az állami egészségügyben az elektronikus rendszerek térnyerését, melyek a járvány alatt jól vizsgáztak.