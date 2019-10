Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Plusznyugdíjra érkezett javaslat kormányközelből - keveseket érint

Jövőre lép életbe az az adószabály, amely a négy és több gyermekes édesanyákat mentesíti a személyi jövedelemadó megfizetése alól. Boros Imre szerint hasonló elv mentén kialakított rendelkezés a nyugdíjszabályok között is helyet kaphatna - írja a magyarnemzet.hu.

A nyugdíj megállapításakor előnyben, kedvezményben lehetne részesíteni a legalább három gyermeket vállaló édesanyákat - mondta a lapnak a közgazdász, majd röviden kifejtette, szerinte milyen érv indokolná a változtatást. Manapság - kezdte a szakember - az egyik legfontosabb kérdés a népességfogyás megállítása.

Már csak gazdasági szempontok alapján is minden hazai adófizetőnek érdeke, hogy e törekvés sikert hozzon, biztosra vehető ugyanis, hogy a mai aktív generációk nyugdíját a jövő adófizetői garantálják majd befizetéseikkel. A három vagy több gyermeket vállaló édesanyák ilyen értelemben a nyugdíjrendszer fennmaradásához, zavartalan működéséhez is hozzájárulnak, ezt pedig egyfajta nagycsaládos nyugdíjkorrekció formájában a szabályrendszer is elismerhetné - magyarázta Boros Imre.

A közgazdász számításai szerint a már nyugdíjas három és több gyermekes anyáknál az intézkedés azonnal jelentkező - éves - összege 40-45 milliárd forintot tenne ki. Később, az új nyugdíjba lépők miatt évente két-három milliárd forint pluszkiadással kellene számolnia a kormányzatnak. Az összegből az átlagos nyugdíjat kapók havi 30 ezer forintos korrekciót kaphatnának. - Az intézkedés egyfajta kárpótlásként is felfogható a szülő nőknek azért, hogy lehetőségeiket, karrierjüket félretették a gyermekvállalásért - fogalmazott a közgazdász, aki a kedvezmények kialakításakor mindig figyelemmel kell lenni a költségvetés helyzetére.