PM-államtitkár: a védekezési költségek a 600 milliárdot is meghaladják

A 2020-as költségvetést módosító törvényjavaslat illeszkedik a jogrendszer egészébe, megfelel a nemzetközi és az uniós követelményeknek; az indítványt a hazai jogalkotási előírásoknak megfelelően készítette el a kormány, majd nyújtotta be az Országgyűlésnek - közölte az MTI szerint Banai Péter Benő az Országgyűlés költségvetési bizottságának keddi ülésén.

A veszélyhelyzet ideje alatt a költségvetési törvényt érintően három olyan kormányrendelet született, amely különleges jogszabályi környezet alapján a költségvetési törvénytől való eltérést fogalmazott meg - mondta a Pénzügyminisztérium (PM) államháztartásért felelős államtitkára, aki szerint szükséges és célszerű lépés volt, hogy a kormány plusz költségvetési forrásokat is az egészségügyi védekezés szolgálatába állított.

A költségvetés eltérésével a kormányzat három alapot hozott létre, ebből az egyik a járvány elleni védekezési, a másik a gazdaságvédelmi alap volt, a harmadik az Európai Uniótól (EU) érkező új keretösszegek fogadását hivatott szolgálni. Az első két alapnak köszönhetően a járvány elleni védekezés nagyon jelentős költségeit a kormányzat azonnal tudta finanszírozni - mondta Banai Péter Benő.

A 378 milliárd forintos, az eredeti költségvetésben meghirdetett országvédelmi alap érintetlenül állt rendelkezésre, amikor a járványügyi helyzet kialakult. Ennek az alapnak a felhasználását állította a kormányzat teljes egészében a járvány elleni védekezés szolgálatába.

Szükséges volt a költségvetési törvénytől való eltérés, mert nemcsak az alap felhasználásának célját tudta meghatározni rendeletben a kormány, hanem a felhasználás feltételeit is fel tudta függeszteni. Az országvédelmi alap a törvény rendelkezése szerint csak akkor lett volna felhasználható, ha az eredeti költségvetési törvény szerinti, egy százalékos hiányszabályt a kormány tartja - mondta az államtitkár. Ezen túl szükség volt további források bevonására, hiszen ahogyan a benyújtott idei költségvetési módosító indítvány is mutatja a védekezési költségek a 600 milliárd forintot is meghaladják.

Varju László (DK), a bizottsági elnök kérdésére, hogy mennyire célszerű a veszélyhelyzet idején kormányhatáskörben rendelettel meghozott intézkedések továbbvitele, Banai elmondta, hogy amíg nincs vakcina, addig az egészségügyi helyzet megőrzése, a járvány elkerülése érdekében további kiadások merülhetnek fel, ezért célszerűnek tartja, hogy a járvány elleni védekezési alap az év végéig fennálljon, sőt a kormányzat arra tett javaslatot, hogy 2021-ben is rendelkezésre álljon egy ilyen alap. Az intézkedésekkel új gazdaságvédelmi alap jött létre, amelynek forrásait a költségvetésen belüli átcsoportosításokkal teremtették meg.