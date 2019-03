Poloskainvázió: agresszív rovar célpontjai lettek a kártevők

Reményt jelenthet, hogy megjelent Európában a márványpoloska legnagyobb természetes ellensége, a szimpatikus nevű szamuráj darázs.

Svájc déli részén, az Olaszországgal határos Ticino kantonban három különböző helyen található almaültetvényekben fölfedezték az ázsiai márványospoloska természetes ellenségét, a szamuráj darazsat. Ez az első alkalom, hogy Európában észlelték a természetes módon betelepülő rovart, amely reményt ad a veszedelmes, soktápnövényű kártevő megfékezésére - írja a Magyar Mezőgazdaság a phy.org-ra hivatkozva.

A szamuráj darazsak parazitaként pusztítják az ázsiai márványospoloskákat: a kártevő tojásaiból kelnek ki példányai. Így tizedelve a poloskaállományt és akadályozva a szaporodásukat.

Azt még nem lehet pontosan tudni, hogy a szamuráj darázs hogyan került be Svájcba, de valószínű, hogy maguk a poloskák hurcolták be testükön saját ellenségeiket, a nem több mint 2 mm nagyságú apró darazsakat - írja a portál, amely szerint Olaszországban telepedhetett meg a rovar. Vélhetően onnan terjedt tovább Svájcba, nem kizárt, hogy már más európai országokban is felbukkant. Azt pedig csak remélni lehet, hogy Magyarországon is megjelenik.