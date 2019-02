Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Pom Pom rákerül az egyik forintra

Megkezdődött a 2020-as emlékérme-kibocsátások tervezése. Érmét kap többek között a tokiói olimpia és a labdarúgó Európa-bajnokság és jön a mesesorozat.

Csernátony Csaba , 2019. február 21. csütörtök, 10:12 Fotó: MTI Fotó - Czimbal Gyula - Sajdik Ferenc, a Pom Pom meséi rajzolója Gombóc Artúr plüssfigurájával

Minden év elején a Magyar Nemzeti Bank nyilvános konzultációt hirdet a következő évi emlékérme-kibocsátások témáiról.

A 2020-as forgatókönyv készítése a múlt héten indult és a jegybank március 14-ig várja az ötleteket,véleményeket levélben vagy e-mailben, valamint hamarosan az MNB honlapján szavazni is lehet majd a jelöltekre.

Vannak azonban már konkrét tervek is. Várhatóan készül emlékérme a többi között I. Ulászló (1440-1444) aranyforintja emlékére, az Országos Meteorológiai Szolgálat megalapításának 150. évfordulója alkalmából, valamint a 2020-as tokiói olimpiáról is. A jövőre sorra kerülő 16. labdarúgó Európa-bajnokság tiszteletére is kibocsát emlékérmét az MNB. 2020-ban a labdarúgó Eb-k során először nem egy rendező ország szervezi a bajnokságot, hanem 13 európai város - köztük Budapest - ad otthont a mérkőzéseknek.

A tervek szerint egy új emlékérme-sorozatot is indít a jegybank 2020-ban, amely a klasszikus magyar meséket mutatja be. A sorozat első tagja a Pom Pom meséi című televíziós rajzfilmsorozatot idézi. A Pom pom meséit Csukás István írta, Dargay Attila rendezte, különlegessége pedig a Sajdik Ferenc rajzaira jellemző szürreális képi világ, és a történetek véletlenszerűsége, álomszerű logikát követő jellege. A kétévados mesesorozat első epizódját 39 évvel ezelőtt, 1980-ban vetítette a televízió.