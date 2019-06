Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Pusztítja a magyar gyümölcsöket a sztigminás levéllikasztó betegség és az almamoly

Bár most forróság van, de az elmúlt hetek esőzései miatt sok kártevő és betegség jelent meg a magyar gyümölcsösekben. Veszélyben a cseresznye, a meggy, a kajszi- és az őszibarack, a mandula és az alma.

A korábbi hetek csapadékos időjárása kedvezően hatott a kertészeti növénykultúrák állapotára, bár a fejlődésben szerzett korábbi lépéselőny a hűvösebb idő miatt elveszett - kezdi a FruitVeb figyelmeztetése alapján cikkét az Agrotrend. Növényegészségügyi szempontból a kártevők és a betegségek egyaránt fokozott figyelmet érdemelnek.

A korábbi nagy nedvesség miatt nem csökken a monília jelenléte a csonthéjasoknál, folyamatos a vesszők és a hajtások elhalása. A leginkább a meggy, a cseresznye, az őszibarack és kajszi van kitéve a fertőzésnek. A védekezés egyetlen módja a beteg részek levágása és megsemmisítése. A kajszit más kórság is fenyegeti: gyakori lett a sztigminás levéllikasztó betegség, a gombás fertőzés ennél a növénynél ugyanis a gyümölcsöt is károsíthatja, de főként a leveleknek árt. Utóbbi tünet a többi csonthéjason is jelentkezhet.

A hűvös idő ismét előhozta az őszibarack tafrinás levélfodrosodás friss fertőzésének tüneteit, főként a sárgahúsú fajtákon és a nektarinokon. A betegség megfertőzheti a gyümölcskezdeményeket is - írja a szakportál.

Ha nem lenne elég a növénybetegségek erős jelenléte, még a kártevők is elszaporodtak: itt vannak a keleti gyümölcsmolyok, de megjelentek a barackmoly-imágók is. Sőt, erősen rajzik az almamoly.