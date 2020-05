Rabszolgatörvény: a honvédségnél is aktiválják?

Minimum másfélszeresére, 300 óráról 400 órára emelte az éves túlszolgálat időkeretét a magyar honvédségnél a legújabb kormányzati törvényjavaslat - szúrta ki az Mfor.

A katonák számára elrendelt éves 300 órás túlszolgálat 400 óra lehet a parlamentnek benyújtott salátatörvény szerint, amely a honvédek jogállásáról szóló törvényt is módosítana. Eddig a katonáknak is legfeljebb 300 óra lehetett a túlszolgálat évente. Benkő Tibor honvédelmi miniszter módosítása a legfeljebb szót is kivette a szövegből - írja a portál.

A szolgálatteljesítés alakulását az állományilletékes parancsnok az időkeret lejárta előtt is figyelemmel kíséri, de létszámproblémák, megnövekedett igénybevétel miatt nem biztos, hogy szolgálatteljesítési idő szervezése keretében fel tudja oldani a túlszolgálat keletkezését, így átlépheti az éves keretet - olvasható a törvény indoklásában, hogy miért került ki a legfeljebb szó a törvény szövegéből.

Azaz létszámgond esetén a 400 órás túlszolgálati idő is átléphető. Amúgy pedig időkeret alkalmazása esetén a munkáltatói jogkört gyakorló a túlszolgálatot nem előre rendeli el, hanem annak időtartamát az időkeret lejártakor állapítja meg. A kormány már április 16-án elrendelte, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt túlszolgálat nem számít bele a katonák éves túlszolgálat időtartamába.

A lépés a portál szerint a Munka Törvénykönyve 2018 decemberi, rabszolgatörvényként elhíresült módosításának - amely szerint az eddigi évi 300 óráról 400 órára nőtt a maximális túlórák száma és emellett egy évről három évre növelik a munkaidőkeret elszámolási időszakát - aktiválása.