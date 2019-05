Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ráfázhat, ha nem így adózik a külföldi befektetései után

Ha valaki külföldön kezeli pénzügyi befektetéseit, de Magyarországon él életvitelszerűen, akkor a magyar adóhatóságnak benyújtott adóbevallásában az e befektetései révén elért jövedelmét is be kell vallania - hívja fel a figyelmet a Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda.

Ha valaki külföldön kezeli pénzügyi befektetéseit, de Magyarországon él életvitelszerűen, az a magyar adóbevallását bizonyosan a befektetési szolgáltató által adott kimutatás szerint készíti el. Ez azonban nem tekinthető a magyar adójogszabályoknak megfelelő megoldásnak és azzal az eredménnyel járhat, hogy egy adóhatósági vizsgálat adóhiányt állapít meg, és szankciókat szab ki - figyelmeztet a Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda.

Ez a kockázat több különböző okból fordulhat elő.

Először is a befektetési szolgáltató kimutatása tipikusan euróban vagy más devizában mutatja be az elért adóköteles jövedelmet. Mivel az adót Magyarországon forintban kell bevallani és megfizetni, a jövedelmet át kell váltani forintra. Az átváltási szabályok azonban nem mondhatók felhasználóbarátak, ugyanis esetenként a jövedelem egyes ügyletenkénti kiszámítását teszik kötelezővé. Például, ellenőrzött tőkepiaci ügylet esetében - egyes kivételekkel - az ügylet lezárultának időpontjában alkalmazott MNB devizaárfolyamot kell használni a forintra váltáshoz - mutat rá az ügyvédi iroda. További probléma lehet például a nemesfémekkel kapcsolatos ügyletek köre, ahol a jegybank nem is tesz közzé ilyen árfolyamot.

Előfordul, hogy a befektetési szolgáltatói kimutatások forintban mutatják be az elért jövedelmet, de azok nagy valószínűséggel nem a magyar személyi jövedelemadó törvény (szja. tv.) forintra váltási szabályai szerint teszik meg: például nem a megfelelő árfolyamot alkalmazzák, vagy nem a megfelelő napra. Emiatt eltérés keletkezhet a magyar szabályok szerint bevallandó jövedelem és a szolgáltató által megadott adatok között, ezért inkább az ügyletek eredeti adatainak figyelembevétele javasolt - véli Kántor Balázs, a Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda ügyvédje, adótanácsadója.

Az ügyvédi iroda szakértői szerint azonban a legnagyobb kockázat az, ha a befektetési szolgáltató nem a magyar szja kategóriáinak megfelelően osztályozza az illető jövedelmét a kimutatásban: például kamatként kezel a magyar szabályok szerint ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelmet. Ezzel súlyos hibák kerülhetnek az adóalap meghatározásába: a magyar szabályok szerint a jövedelemtípustól függően bizonyos típusú ügyletek eredménye szembeállítható a veszteségekkel, egyéb ügyletek eredménye pedig önállóan kezelendő, de akár a jövedelem megszerzésére fordított ráfordítások elismerésében is lehet különbség. A számlán végzett ügyletek magyar adójogszabályoknak megfelelő minősítése ezért elengedhetetlen - hangsúlyozza az ügyvédi iroda szakértője.

A magyar jogszabályoknak megfelelő adómegállapítás ugyanakkor akár adóvisszatérítést is eredményezhet, különösen a 2017-et megelőzően a kamatjövedelemre külföldön megfizetett forrásadó kapcsán lehet ugyanis adóvisszatérítést érvényesíteni - jegyezte meg Kántor Balázs.