Rákszűrés: ezért nem szabad otthon maradni

A 45-65 év közötti nők számára ingyenes szűrővizsgálat bevezetése, 2002 óta tizenegyezer rosszindulatú daganatot diagnosztizáltak Magyarországon - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) egészségügyért felelős államtitkársága szombaton az MTI-vel.

A közlemény szerint emlődaganatban évente mintegy kétezer nő veszti életét és 6600 új esetet diagnosztizálnak. Az érintett korosztályból évente körülbelül 550 ezren kapnak meghívólevelet mammográfiára.

A Kásler Miklós emberi erőforrások miniszter által meghirdetett új egészségkultúra program részeként a tárca célja, hogy a részvételi arányt a nemzetközi ajánlás szerinti hetven százalék fölé emeljék.

Az emlőrák a fejlett országokban, Magyarországon is, a második leggyakoribb rosszindulatú daganat, és a daganatos halálokok között is harmadik helyen szerepel. Rendszeres szűrővizsgálattal egészen korai stádiumában fel lehet fedezni, és akkor jó eséllyel sikeresen gyógyítható is